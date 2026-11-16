イングランド代表MFデクラン・ライスがスペイン代表相手の歴史的な勝利を振り返った。『UEFA.com』が伝えている。

UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA3最終節（第6節）が現地時間で15日に行われ、イングランドは敵地マドリードでスペインと対戦。

互いに準々決勝進出を決めている中、グループ首位を懸けた一戦はイングランドが優勢に進めると、前半終盤にハリー・ケインのPKによるゴールで先制に成功。さらに、後半序盤にはライスの右CKをエズリ・コンサ、カウンターからベン・ホワイトとアーセナルの3選手が絡んで攻撃で一気に突き放す。

その後はエリオット・アンダーソンの一発退場の影響もあって1点差に詰め寄られたものの、最後の局面で体を張ってリードを守り抜き、3－2の勝利。この結果、逆転で首位通過を決めるとともに、FIFAワールドカップ2026王者に公式戦44試合ぶりの黒星を与えた。

同試合後、イギリスメディア『ITVスポーツ』のインタビューに応えたライスは、「僕たちは勝てることを確信していた」と、世界王者相手の勝利を誇った。

「クロアチア戦の後、監督からは非常に前向きなメッセージが送られてきたんだ。チーム全員が一丸となって戦う姿勢を見せていたし、ここに来たからには、ただ守備を固めてカウンターを狙うだけではなく、自分たちから仕掛けていくという共通認識があった」

「試合開始直後から、自分たちの狙い通りに運べた。最初の10分間は、これまでで最高のプレーができた時間帯だったかもしれない。猛烈なプレッシャーをかけ続け、2～3点は奪えていてもおかしくない展開だった。もし10人にならなければ、もっとボールを保持し、相手を揺さぶり、スペースを見つけ出し、後半に見せたような攻撃陣の躍動をもっと引き出せていたはずさ。10人になった状態で30分間戦い、あの相手に対して3ー2で勝利したことは、非常に大きな意味を持つ」

また、敵地で数的不利を背負いながらも、スタジアムの空気に呑まれることなく冷静に猛攻を防ぎ切った勝ち方を「非常に大きな勝利」と評価したMFは、後半最終盤に圧巻の連続セーブを見せたGKジェームズ・トラッフォードに対する称賛の言葉も送っている。

「チーム全員を称えるべきだね。相手に2点目を奪われたときは、猛攻を受けていたこともあり、試合の流れが変わってしまうのではないかと思われたかもしれない。だけど、チームには粘り強さがあった。最後まで力を出し尽くし、このエンブレム、チーム、仲間、そして監督のために、できることすべてをやり遂げた」

「彼（トラッフォード）にとって、素晴らしい夜になったね。目まぐるしい展開の中、わずか2秒の間に2度も重要なセーブを見せ、本当に信じられないようなプレーだったね」

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