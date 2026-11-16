京都大学医学部に在籍しながら、ラグビー日本代表を目指していた大鶴誠（じょう）選手。

2026年１月には、将来のラグビー日本代表を担う若者を育成する「JAPAN TALENT SQUADプログラム2026」のわずか35名のメンバーにも選抜され、４月にはU23日本代表に選出された。

学業とスポーツ、どちらも高いレベルを目指し、結果を残してきた大鶴選手。その経歴だけを見れば、生まれ持った才能に恵まれた“特別な人”にも見える。しかし本人が語るのは、目標を持つこと、時間の使い方を考えること、そして小さな努力を積み重ねることの大切さだ。二つの目標を追い続ける大鶴選手に、その心得を聞いた。

日本ラグビーフットボール協会が将来のワールドクラスの選手を育成するために2024年から実施している、若手選手を対象とした強化・育成プロジェクト「JAPAN TALENT SQUADプログラム」。そのメンバーの１人に選ばれた大鶴誠選手は、現在、京都大学ラグビー部の主将で、同大医学部に在籍する４回生だ。

彼は父親の影響で３歳からラグビーを始め、早い段階から将来は日本代表になりたいと思うようになっていたという。なぜ、日本代表を多く輩出している強豪校に進学しなかったのだろうか？

「一番大きな理由は３歳年上の兄が京大医学部に進学していたことです。ラグビーだけを見れば、いわゆるＡリーグで活躍しているような強豪校を目指すという道もありました。しかし、両親が以前から『ラグビーはいつか引退する日が来るし、その後の人生の方が長い』という話をしてくれていたので、将来どういう大人になって、どんな仕事をしたいかということを考えて京大を選びました」

実は大鶴選手の父親は京都大学医学部附属病院に勤務する医師である。そんな父親の姿を見て、大鶴選手も将来は父親のような医師になりたいと思っていたそうだ。

「小さい時から父が働いている姿を見てきて、医師というのは、患者さんにありがとうと感謝していただけるような、人の役に立つ仕事だなと感じていました。もしラグビーを引退してラグビー以外の仕事に就くとしたら、自分もそういった医師になって人の役に立ちたいと考えました」

京大の医学部に入れるのも、「JAPAN TALENT SQUADプログラム」のメンバーに選ばれるのも、一握りの人間だ。この究極の文武両道を叶えられるのは、大鶴選手に特別な才能があるからではないかと思ってしまうが、本人は決してそうではないと言う。

「そもそも多くの人は文武両道を目指すこともしないのではないでしょうか。でも僕はたまたま両親がスポーツも勉強も両方やってほしいという考えだったので、自然とそれを目指すようになりました。よく両親からは『一事が万事だよ』と言われます。ラグビーだけができて勉強に打ち込めないような人は絶対にいない。そして、どちらかを途中で諦めてしまうような人は必ず他の道でも途中で投げ出してしまうと。何を目指すにしても、努力の仕方は変わらないので、まずは『何かを目指す』というのが最初の大きなハードルで、それを越えることが重要だと思います」

こうして大鶴選手は最初の大きなハードルをクリアし、人生の早い段階で２つの明確な目標を見つけることができたのだ。

「本気で目指すものがあれば、少しずつでも時間の使い方なども違いが出てくるし、それを小さい時から10年、20年と積み上げたら大きな差になるのかなと思っています」

大鶴選手は進学校として知られる灘中・灘高校を卒業しているが、そこで、小さな積み重ねが大きな差になるということを実感していた。

「灘中・灘高には、あまり勉強をしなくても成績がいいとか、一回見たことは忘れないといった、本当の天才がたくさんいたんです。でも僕はそういう天才と呼ばれるタイプではないことを自覚していました。ですから、たとえば勉強の世界で１位になるのは絶対無理でも、京大の医学部だったら枠は毎年100人ちょっと。その100人の中に入るためにはもともとの頭の良さだけじゃなくて、必ず努力が必要になってくるだろうから、自分は努力でその100人に入ろう。そのためには、早め早めに計画を立てて勉強をして積み上げていくことが絶対必要だという自己分析をして、勉強に取り組みました」

そしてその自己分析と努力が実を結び、京都大学医学部に現役合格。さらに今年の４月には、Ｕ23ラグビー日本代表に選ばれた。京大からの世代別を含むラグビー日本代表の選出は74年ぶりの快挙だという。

とはいえ、天才たちを相手に100人の枠に入るということは簡単なことではない。しかも同時にラグビーを継続しながらだ。大学入試を突破し学生生活を送る今、大鶴選手は具体的にどのように文武両道を実現し続けているのだろうか。

「勉強もラグビーも計画をたてて進めるようにしています。予定のないオフの時はダラダラしてしまうことがありますが、そういうときに強く思うのが、計画的に予定を立てずにいると、２、３時間なんて一瞬で過ぎてしまうということです。そうではなくて、前日に明日は朝８時から自主練をしようと決めておけば、同じ２、３時間をラグビーに費やして、昼からは勉強ができる。そうすれば、無駄な時間を過ごさなくてもいい。結果的にいろんなことに時間を使えるので、何も予定がない日こそ、自分で予定を組み立てるようにしています」

だからといって、大鶴選手が勉強とラグビーしかしていないわけではない。友人と旅行に行ったり、主将となった今は後輩を誘って銭湯に行き、コミュニケーションを取ったりと大学生らしいこともしている。ただ、日頃から優先順位を大切にしていて、しかもその順位は可変なのだという。

「僕の中ではラグビーと勉強が一、二を争っているんですが、時によってその順位は変わります。試験の前は勉強を優先してリカバリーや追加のウェイトなどの時間はゼロしますし、試合前なら勉強は最低限で体のケアをしたり筋トレをしたりします」

一度は諦めそうになったラグビーの道 Ａリーグ昇格を目指して戦う仲間とともに（前列左から４番目）

これまで、冷静な分析力とたゆまぬ努力で目標を実現してきた大鶴選手だが、プロのラグビー選手にはなれないのではないかと、将来に不安を感じたことがあるという。

「JAPAN TALENT SQUADプログラムの合宿に参加した当初は、周りのメンバーとのレベル差、特にフィジカル差を実感して、自分自身の持ち味を出せませんでした。練習は朝が早いですし、内容も本当にハードで、合宿２日目の夜には、このまま合宿を乗り切るだけでも精一杯で、将来ラグビーを仕事にして食べていくのは自分には難しいんじゃないかと真剣に思いました。でも、合宿も２回目、３回目と参加するうちに、練習の強度や疲労に対して自然に体が慣れてきて、自分の持ち味を出せるようになっていったんです」

より高いレベルの環境に置かれたことで、自身のレベルも上げることができたというわけだ。その経験から大鶴選手は「やはり環境は大事だ」ということを実感したという。こうしてさらにパワーアップした大鶴選手は、2026年度より京都大学ラグビー部の主将に就任。今後の活躍が楽しみだ。

大鶴選手には３歳年上の兄がいて、同じく京都大学医学部に在籍、ラグビー部にも所属している。父、そして兄という身近なロールモデルの背中を見ながら育った大鶴選手は、「ラグビー選手として少しでも成長して、今度は自分自身が子どもたちから憧れられるような選手になれたら嬉しいです。そして、スポーツと勉強どちらかではなく、両方を目指すことができるというロールモデルになれるよう、これからも頑張ります」と話す。大鶴選手の今後の人生の歩みに注目したい。

text by Kaori Hamanaka（Parasapo Lab）

写真提供：京都大学ラグビー部