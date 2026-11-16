マイナビは2026年11月12日、「転職による年収アップの実態調査(2026)」の結果を発表した。同調査は2026年7月31日～8月4日、1年以内に転職した正社員1,200名を対象に、WEB調査で実施したもの。

直近1年以内の転職者の56.8%が年収アップ、20～30代の約3人に1人は100万円以上増加

直近1年以内に転職した正社員に、転職後の年収変化について聞いたところ、転職によって年収が増加した割合は56.8%だった。年代別では、20代が66.5%、30代が64.7%と6割を超えた一方、50代は38.0%と4割を下回った。

転職によって年収がアップした人の増加額は、全体で平均116万円。年代別では20代が平均138万円で最も高く、次いで30代が平均117万円となり、若い年代ほど増加額が大きい傾向がみられた。また、年収が「100万円以上増加した」割合は、20代が34.8%、30代が33.3%となった。20代、30代ともに約3人に1人が、転職によって年収100万円以上アップしていることがわかった。

転職による年収の変化

転職による年収の増加幅

転職後の年収と理想の年収の差は平均219万円、2人に1人が転職時に年収交渉

転職後の現在の年収と理想の年収の差額について聞いたところ、全体の平均は219万円だった。年代別では、20代が平均258万円で最も大きく、次いで30代が平均220万円となった。20～30代は転職による年収の増加幅が大きかった一方、理想と現実の年収には大きな差があり、転職によって年収が増加しても、理想とする水準には届いていない様子がうかがえる。

また、転職先への入社時または内定時に年収交渉をしたか聞いたところ、「交渉した」人は全体の50.1%となり、2人に1人が年収交渉をしていた。年収が100万円以上増加した人では72.3%が交渉しており、7割を超えた。年収の増加幅が大きい人ほど、転職時に年収交渉を行っている傾向がみられた。

転職後の現在の年収と理想の年収の差額

転職先への入社時または内定時に年収交渉をしたか

転職で年収アップしても約4人に1人は手取り額が変わらない・減少

転職後の手取り額の変化について聞いたところ、「手取り額が増えた」割合は全体で45.8%だった。年収が100万円以上増加した人では76.6%、100万円未満で増加した人では62.0%となった。一方、「手取り額は変わらない」と回答した割合は、年収が100万円以上増加した人では15.0%、100万円未満で増加した人では24.8%。「手取り額が減った」割合は、それぞれ4.7%、6.1%だった。

年収が増加した人でも、約4人に1人は手取り額が「変わらない・減った」と回答。年収の増加が必ずしも手取り額の増加につながるわけではないことがわかった。

手取り額の変化

年収100万円以上アップした人の約7割が幸福度向上、スキルアップに使う時間も長い傾向

1週間のうち、自身のスキルアップのために使っている時間を聞いたところ、全体では「0時間(全くしていない)」が40.3%で最も多かった。一方、年収が100万円以上増加した人では、「0時間」は21.2%と他の層の約半分にとどまった。また、「週3～5時間未満」は18.7%で、他の層と比べて10ポイント以上高かった。

さらに、転職によって向上したものを聞いたところ、年収が100万円以上増加した人では、「全体的な幸福度」(67.6%)、「経済的な余裕」(65.7%)、「プライベートの充実度」(63.2%)など、多くの項目で6割を超えた。一方、年収を維持または減少した人では、すべての項目で半数以下にとどまった。転職による年収増加は、経済的な余裕だけでなく、幸福度やプライベートの充実にもつながっている様子がうかがえる。