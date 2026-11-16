UEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループA1最終節（第6節）が現地時間で15日に行われ、フランス代表とトルコ代表が対戦した。

前節、イタリア代表に1－3の敗戦を喫し、ジネディーヌ・ジダン体制での初黒星とともに2位に転落したフランス（勝ち点10）は、準々決勝進出を懸けたグループ最終節で最下位のトルコ（勝ち点0）をホームで迎え撃った。

立ち上がりからボールを保持するフランス、カウンターで応戦するトルコという構図で試合が進んでいく。フランスはキリアン・エンバペ、ブラッドリー・バルコラ、ラヤン・シェルキといった選手の個人技で幾度か際どいシーンを創出。

対するトルコは最後の局面で粘り強く守りつつ、攻撃ではアルダ・ギュレルの運びや正確なパスによって要所で鋭いカウンターを繰り出し、GKマイク・メニャンに際どい対応を強いていく。

前半終盤の39分にはボックス付近でうまくボールを収めたマイケル・オリーズがすかさず正確なシュートを枠に飛ばすが、ここはGKの好守に阻まれた。

トルコの奮闘によってゴールレスで折り返したフランスは、前半に痛めたメニャンに代えてGKギヨーム・レステの投入を余儀なくされる。ただ、開始早々に先制点を奪った。

49分、左CKの場面でキッカーのシェルキが入れたボールをニアのアドリアン・ラビオが頭でフリック。これがゴール前の混戦で相手のオウンゴールを誘発した。

いい時間帯に先制したフランスだったが、流れを完全に掌握するまでには至らず。53分には最終的にオフサイドもギュレルにゴールネットを揺らされると、以降もトルコの司令塔に手を焼く。

63分にはラビオとバルコラを下げてエドアルド・カマヴィンガ、イーライ・ジュニア・クルーピを同時投入。この交代直後には再三の縦への仕掛けで脅威となっていたエンバペがボックス付近でGKと1対1の好機を迎えるが、これは相手GKのビッグセーブに遭う。

その後、オリーズやエンバペがいくつかの決定機を決め切れずに試合を決められないフランスだったが、期待の新星が魅せる。80分、相手陣左サイドで対角フィードに反応したクルーピが内側のシェルキに落としてボックス左でリターンパスを受け直すと、正確な右足シュートでGKの股間を抜き代表初ゴールを挙げた。

その後、試合終了間際にはギュレルの正確な右CKを大外のアブドゥルケリム・バルダクチに頭で合わせられ、クリーンシートを逃したものの、このまま逃げ切ったフランスが2－1で勝利。グループ首位で準々決勝進出を決めた。

【スコア】

フランス代表 2－1 トルコ代表

【得点者】

1－0 49分 オウンゴール（フランス代表）

2－0 80分 イーライ・ジュニア・クルーピ（フランス代表）

2－1 90分 アブドゥルケリム・バルダクチ（トルコ代表）

【ゴール動画】クルーピがレ・ブルー初ゴール！