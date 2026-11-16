マイナビは2026年11月13日、「マイナビ2027年卒大学生キャリア意向調査10月中旬＜内定式と入社予定先＞」の結果を発表した。調査は2026年10月9日～15日、2027年3月卒業予定の全国の大学生・大学院生1,444人を対象に、インターネットアンケートで行われた。

内定式に参加・参加予定の学生は80.3%、63.4%が10月1日に参加

内定式の参加状況について聞いたところ、「参加した(または参加予定)」は80.3%、「開催されたが参加しなかった」は3.9%、「開催されなかった」は13.3%だった。

内定式の開催日程については、全体の63.4%が10月1日と回答。10月2日以降は合計16.2%で、11月に開催予定という回答も少数みられた。

内定式の参加状況と開催日程

対面で内定式に参加した学生の73.9%が「同期と実際に会えてよかった」

内定式に参加した(または参加予定の)学生のうち、対面で参加した人は89.2%、オンラインで参加した人は8.7%だった。対面で参加した学生に感想を聞くと、73.9%が「同期と実際に会えてよかった」と回答した。

「内定式で志望度が上がった出来事」を自由回答で尋ねたところ、「同期のメンバーはみんな良い人たちばかりで、来年から一緒に働くことが楽しみになった(文系男子)」「同期とも話せて、一緒に働くことへの期待が高まり、志望度が上がった(理系男子)」など、同期との交流に関する声が目立った。

また、内定式に参加するまでに抱いていた不安や懸念、疑問のうち、参加によって解消・軽減されたものを聞くと、「他の内定者と仲良くなれるか」が54.9%で最も多かった。内定式は、入社後の同期との関係に対する不安を和らげる機会にもなっているようだ。

内定式の参加形式

対面で内定式に参加した学生の感想

内定式で志望度が上がった出来事

入社予定先を両親・保護者に伝えた学生は96.5%

入社予定先を誰に伝えたか尋ねたところ、「両親・保護者」が96.5%で最も多く、「友人」は75.0%だった。

文系・理系別に見ると、「研究室(ゼミ)の教授」に伝えた学生は文系が40.2%、理系が76.1%で、理系が35.9ポイント上回った。

入社予定先を伝えた際、誰のどのような反応が最も印象に残ったか自由回答で聞くと、両親の喜ぶ様子を挙げる声が多くみられた。「普段あまり大きな反応をしない父が『めっちゃいいじゃん』としみじみ言っていたこと(文系女子)」「ずっと頑張ってたもんねと声をかけてくれて、嬉しかった(文系女子)」など、家族からの肯定的な反応が印象に残っているようだ。

入社予定先を伝えた相手

入社予定先を伝えた際に印象に残った反応

社会人になってからの資産形成に向けた投資に前向きな学生は83.2%

社会人になった際の資産形成に向けた投資(株式投資やNISAなど)について聞いたところ、投資に前向きな学生は合計83.2%だった。また、「すでに投資を行っている」と回答した学生は、文系が13.5%だったのに対し、理系は21.2%となり、理系の方が7.7ポイント高かった。