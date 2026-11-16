サッカー界のレジェンドの1人である元ブラジル代表FWロナウジーニョが、11年ぶりの現役復帰を果たした。イタリアメディア『スカイ・スポルト』が伝えている。

現役時代にバルセロナやパリ・サンジェルマン、ミランといったクラブで活躍したサッカー界のスーパースターの1人であるロナウジーニョ。引退後はメディアの仕事や古巣バルセロナでアンバサダー職などを務めてきたが、現在46歳の元メガクラックはセリエCのラヴェンナで少数株主になるとともに、クラブと自身の意向によって1試合限定で現役復帰を果たすことになった。

フルミネンセ時代の2015年9月26日以来の復帰となったロナウジーニョは、15日に本拠地スタディオ・ベネッリで行われたセリエC第14節のフォルリ戦に先発出場。

1万2000人収容のスタジアムがソールドアウトとなった一戦で元ブラジル代表FWは、守備時は最前線、攻撃時は攻撃的MFとしてプレー。前半45分間の出場となったなか、合計28回のボールタッチを記録。ゴールやシュートはなかったが、プレースキッカーとしてCK時に味方のシュートシーンを演出。さらに、35分のジュリオ・ドナーティのミドルシュートによるゴールシーンではボックス手前でボールを受けてロレンツォ・ロナアルディに横パスを出しており、起点にもなっていた。

あらかじめ前半のみの出場が決まっていたなか、ハーフタイムにはピッチにそのまま残って、かつてミランでともにプレーしたジーダ、セルジーニョらと交流。数分間、スタンドやゴール裏のサポーターたちに向けて手を振り、声援を送るファンに応えた。

そして、ハーフタイムの『スカイ・スポルト』のインタビューでは「あっという間だったね。私にとってサッカーとは、いつだってこういうものなんだ」と11年ぶりの公式戦の感想を語った。

続いて現役継続の可能性に関しては「これが最後になるかって？ さあ、どうだろう。会長がまた声をかけてくれたら、戻ってくるよ！ いつだって楽しいからね。会長には『もし僕が必要なら、いつでも来るよ』と伝えてあるよ」と、再びのプレーに含みをもたせている。

また、ラヴェンナが1－0の勝利を収めた後の囲み取材の場では改めて11年ぶりの現役復帰、現代のサッカー界に対する思いをこう語った。

「ここに来て、プレーし、ロッカールームで試合に向けた準備の時間を過ごすのは、本当に素晴らしいことだった。サッカーは、いつだって私の人生で最高のものなんだ」

「多くの若い選手たちと一緒に過ごせて楽しかったよ。中には、僕のプレーを見て育ったという選手もいて、本当に最高だった。また会長から声がかかったら、いつでも戻ってくるよ！」

「私と同じような喜びを持ってプレーしている選手はたくさんいる。サッカーでは、うまくいかない時期があることもある。それはブラジル人も、そしてイタリア人の皆さんもよく知っていることだと思う。イタリアとブラジルが、再びワールドカップで優勝し、素晴らしいサッカーを見せてくれることを願っているよ」

【ゴール動画】ロナウジーニョも関与したラヴェンナの決勝点！