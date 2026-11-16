第一三共ヘルスケアのオーラルケアブランド「ブレスラボ」は2026年11月13日、コーヒーを飲む前に歯みがきをすることで、風味やキレなどコーヒーの良さをより実感できるかを検証した結果を発表した。本調査は2026年10月1日～4日、人気スペシャルティコーヒー店「think coffee」とコラボレーションした体験イベント「ご注文は歯みがきとコーヒーでよろしいですか?」で実施し、イベント来場・体験者の男女279人を対象に回答を集計した。

コーヒー好きの97.1%が良さを実感、全体でも96.7%

イベント体験後のアンケートでは、歯みがき前後に同じコーヒーを味わい、風味やキレなどコーヒーの良さをどの程度実感できたかを調査した。

コーヒーが「とても好き」「好き」と回答した243人のうち236人が、「ブレスラボ」使用後にコーヒーの良さを「実感できると思う」「やや実感できると思う」と回答。実感率は97.1%となった。

また、全回答者279人のうち270人が同様に回答し、全体の実感率も96.7%に上った。

さらに、全回答者279人のうち271人が、口の中がきれいだと“感度”が「上がった」「やや上がった」と回答。こちらも97.1%となった。

体験者からはコーヒーの風味や香ばしさに関する声も

体験者からは、歯みがき後の口の中の爽快感や、コーヒーの味・香りについて、以下のような感想が寄せられた。

・口の中が一度リセットされた感じがして、コーヒーの味をしっかりと感じられました。(30代・女性)



・歯磨き後の爽快感を残しつつも、コーヒーの風味を邪魔すること無く香りも感じられた。(20代・女性)



・えぐみや雑味がなくなった気がして、コーヒーのまろやかさがよく感じられました。(40代・女性)



・口の中のネバつきが取れて、コーヒー本来のキレや香ばしさがクリアに伝わってきた。(30代・男性)



「ブレスラボ」がブランドサイトをリニューアル

「ブレスラボ」は、製薬会社の口臭研究から生まれた薬用歯みがき・洗口液ブランド。ストレスや生活習慣、歯周病など、多様な要因に合わせて大人の口をマルチにケアするシリーズを展開している。

同ブランドでは、口臭ケアを人前でのエチケットだけでなく、自分の心地よさや日々の暮らしを前向きに楽しむためのセルフケアとして提案している。こうした新しいセルフケアの価値を発信するため、公式ブランドサイトをリニューアルした。サイトでは、口の中を爽快に整えて毎日を前向きに楽しむためのセルフケアのヒントや、「口臭ってそもそもなに?」といった疑問について紹介している。