ハンブルガーSVに所属するクロアチア人DFマリオ・ヴシュコヴィッチが約4年ぶりの実戦復帰を果たした。

現在25歳のマリオ・ヴシュコヴィッチは、現在ブライトンに所属するクロアチア代表DFルカ・ヴシュコヴィッチの実兄。2021年夏に母国のハイドゥク・スプリトからハンブルガーSVへ期限付き移籍で加入し、翌夏に完全移籍へと移行。これまで同クラブ通算47試合に出場していた。しかし、2022年11月12日に行われたドーピング検査で禁止薬物のエリスロポエチンが検出され、ドイツサッカー連盟（DFB）のアンチ・ドーピング部門が調査を開始。スポーツ仲裁裁判所（CAS）などの判断を経て最終的に4年間の出場停止処分が確定し、処分期間は2022年11月15日から2026年11月15日までとなっていた。

選手自身は一貫して無実を主張し続けていたものの、処分期間中はチーム練習への参加も禁じられていた。それでも、処分満了が近づいた今年9月15日にチーム練習へ合流すると、ハンブルガーSVは現地時間15日にハイドゥク・スプリトとの練習試合を実施。ヴシュコヴィッチは古巣との一戦でスターティングメンバーに名を連ね、1467日間ぶりの実戦復帰を果たすと、65分までピッチに立ち続けた。

ヴシュコヴィッチは試合前にハンブルガーSVの公式サイトを通じて、「諦めるという選択肢はなかった」と競技復帰へ向けて個人トレーニングを積んできた4年間を回想。「どんなことがあっても、僕たちは常に最後まで戦うと誓ってきた。もちろん、暗く辛い時期もあったけれど、家族や友人といった支えてくれる環境があったからこそ、すべてがずっと楽になった」と語り、周囲のサポートに感謝を述べた。

また、4年前からチームメイトであったミロ・ミュハイム、ダニエル・ホイヤー・フェルナンデス、ベーカリー・ジャッタの存在を挙げ、「大きな助けになった」とコメント。「彼らは優れたサッカー選手であるだけではなく、素晴らしい人間性も持ち合わせている」と敬意を表している。

ハンブルガーSVは次戦、11月の代表ウィーク明けにブンデスリーガ第10節ブレーメンとの“ノルト・ダービー”を控えている。ドイツメディア『スカイスポーツ』はこれまで、4年間のブランクを考慮して「公式戦にすぐ出場することを期待するのは非現実的」と指摘していたが、待望の公式戦復帰へ向けた歩みに注目が集まる。