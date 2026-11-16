ファミリーレストラン「ココス」は11月20日より、「ココス 冬の福袋 2027」の予約販売を店頭にて実施する。

「ココス 冬の福袋 2027」

「ココス 冬の福袋 2027」では、秋から冬にかけて旬を迎える“りんご”をテーマにした紅茶(ハニーアップルティー)や可愛らしいグッズが登場。この福袋ひとつでココスオリジナルの紅茶を楽しめるセットに加え、店内飲食で4,400円相当のお食事券(税抜500円分×8枚)や、冬らしいコーデュロイのバッグなど、寒い冬でもココロがはずむようなアイテムが詰まった福袋となっている。価格は4,840円。

「ココス 冬の福袋 2027」コーデュロイバッグ

まずは、柔らかな手触りで温かみのあるコーデュロイ生地の「コーデュロイバッグ」を紹介。500mlのペットボトルや折り畳み傘が入る使いやすいサイズ(約W255×H230×D100㎜、持ち手は含まず)のため、お散歩やショッピングなど、様々なシーンで活躍する。

「ココス 冬の福袋 2027」ハニーアップルティー

茶葉は、とろけるような甘さのハニーと甘酸っぱいアップルの香りづけをした福袋限定のココスオリジナルティー「ハニーアップルティー」。ネパールのカンチェンジュンガ茶園で茶園労働者が丁寧に手摘みしたフェアトレード茶葉を使用しており、抽出時間は約5分。

「ココス 冬の福袋 2027」りんごのティーセット

また、“ハニーアップルティー”にちなんで、りんごをモチーフにした「りんご柄マグカップ」に、遊び心あふれるりんご型の「ティーストレーナー」、りんごのミニチュアがちょこんとのった「マグカップカバー」(約φ100×H30mm)、さらに、COCO’Sのりんごのマークが目を引く「コルクコースター」(約φ90×H3mm)のティーセットも登場。おうちでのリラックスタイムはもちろん、毎日のティータイムに使いたくなるアイテムとなっている。

予約は11月20日10時から、全国のココス504店舗(11月12日時点、Airport Dining 関西国際空港店を除く)の店頭で受け付け、各店舗の予定数に達し次第終了する。11時開店の店舗では11時から受け付け、一部店舗では予約開始日が異なる。受取期間は2026年12月28日～2027年1月7日で、予約した店舗で受け取れる。販売数量は全店舗合計で5万個で、予約は1人3個まで。

※お食事券の有効期間は2027年1月1日10時から6月30日まで。

※お食事券をテイクアウトで利用する場合は税率が異なる(8枚合計4,320円相当)。

※予約の際にレジにて支払いとなる。