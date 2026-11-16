「全然本気出してない」――沖縄県内4,000人以上が受けた模試で最下位になりながら、揺るがない自信で村上信五とマツコ・デラックスを驚かせた高校2年生が、きょう16日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『月曜から夜ふかし』(毎週月曜22:00～)に再登場。次の模試で“3,000人抜き”を目指すという目標と、その先の大きな夢を明かす。

「俺らのニュースターや!」「あの子追ってほしいわ!」

「全国のご当地問題を調査した件」では、以前の放送で強烈なインパクトを残した沖縄県の高校2年生が再び登場する。

この男子高校生は、県内4,000人以上が受けた模試で最下位になり、合計10点という成績だったにもかかわらず、「全然本気出してない」と言い切るポジティブ思考の持ち主。前回の放送では、村上信五が「俺らのニュースターや!」と興奮し、マツコ・デラックスも「あの子追ってほしいわ!」と、今後の活躍に期待を寄せていた。

そんな高校生が今回、新たな目標を掲げて登場。来年1月に行われる模試では、一気に“3,000人抜き”を目指すという。

果たして、その目標を実現するために、冬休みをどのように過ごすつもりなのか。さらに、その先に思い描く大きな夢も明らかになる。

成績は振るわなくても、自信だけは決して揺るがない男子高校生に、村上も「奇跡を起こしそうな予感がする」と期待を寄せる。

コンクールを総なめにする“天才小学生”も

同企画では、様々な特技を持つ“天才小学生”も紹介。工作、作文、書道など、数多くのコンクールで賞を獲得している小学4年生や、歴史上の国旗まで暗記しているという小学2年生が登場する。

国旗に詳しい男の子の母親は、息子の“例えツッコミ”が難解すぎることに頭を悩ませているという。「エストニアの気持ちになっちゃった…」という独特の例えは、どのような出来事を指しているのか。

このほか、「川辺で個人的ニュースを聞いてみた件」では、往復82kmをかけて趣味のロードバイクで通う男性や、凧揚げに夢中になるあまり警察に通報されてしまった男性が登場。

「最近増えているカタカナ語を学ぶ件」では、ナフサ、モーダルシフト、ワーケーションなど、ニュースで耳にする機会の多い言葉の意味を街行く人に出題し、珍回答が続出する。

【編集部MEMO】

村上信五

1982年1月26日生まれ、大阪府出身。SUPER EIGHTのメンバー。1996年に芸能活動を開始し、2004年に「浪花いろは節」でCDデビュー。音楽活動のほか、バラエティ番組のMCやスポーツ番組のキャスターなど幅広く活躍。日本テレビ系『月曜から夜ふかし』では、マツコ・デラックスとMCを務める。

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