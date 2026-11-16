ウェンディーズ・ファーストキッチンは12月18日10時から、福袋「ハッピーバッグ2027」を数量限定で販売する。価格は5,000円で、オリジナルグッズ2点に加え、最大合計5,190円相当の商品無料券9枚が付いたお得なセット。11月20日10時から店頭予約とWeb販売を開始する。

最大5,190円相当の商品無料券9枚と限定グッズ2点

「ハッピーバッグ2027」(5,000円)には、オリジナルグッズ2点と商品無料券9枚が入る。無料券は最大合計5,190円相当で、福袋の販売価格を上回る内容となっている。

オリジナルグッズの1つ目は、中央にウェンディーちゃんのロゴをあしらった大容量オリジナルエコバッグ。約25Lの容量があり、しっかり収納できる一方、コンパクトに折りたためる設計となっている。持ち手は長く太く、日常使いしやすい仕様だという。サイズは約高さ52cm x 横42cm x マチ25cm(持ち手含まず)。

大容量オリジナルエコバッグ

2つ目は、シリコンがま口。水や汚れに強く、開閉も簡単で、かわいらしい色合いが特徴となっている。カラーはケチャップ(レッド)、ピクルス(グリーン)、タピオカ(ブラック)の全3色。いずれか1色がランダムで渡される。サイズは約高さ7cm x 横9cm x マチ4.5cm(留め具含まず)。

シリコンがま口

商品無料券は、「ウェンディーズバーガーUSA」「ベーコネーターUSAシングル」「チキンクラブサンド」が各1枚、「フレーバーポテトM」が3枚、「お好きなドリンクM」が2枚、さらに「クリームソーダ」または「コーラフロート」、もしくは「アイスコーヒー」または「ホットコーヒー」のいずれかに使える券が1枚の計9枚。利用期限は2027年3月31日までで、ウェンディーズ・ファーストキッチン全店で利用できる。なお、他の割引との併用はできない。

11月20日から店頭予約とWeb販売を開始

店頭予約とWeb販売は、11月20日10時から開始する。Web販売は公式グッズオンラインショップで受け付ける。いずれも数量限定で、販売予定数に達し次第終了となる。

店頭販売および予約商品の引き渡し期間は、12月18日から2027年1月11日まで。店頭予約分で完売する場合があるほか、早期終了となる可能性もある。

ウェンディーズ・ファーストキッチンは、アメリカ発のハンバーガーチェーン「Wendy’s」と、日本生まれのハンバーガー・パスタチェーン「First Kitchen」がコラボレーションしたファストフード店。関東、関西を中心に75店舗を展開している(2026年11月13日時点)。