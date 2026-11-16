ファミリーマートは11月17日から、茨城県と連携した「茨城をたべよう」フェアを順次開催する。茨城県産のつくば鶏や紅はるか、大根など、茨城県にゆかりのある食材を使用したおむすび、そば、ドーナツの全3品を発売。茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都のファミリーマート店舗で取り扱う。

茨城県産のつくば鶏や紅はるかを使った全3品

今回のフェアでは、昨年の同様の企画で発売し、好評を得た商品をベースに開発した3品を展開する。茨城県産のつくば鶏や紅はるかなど、地域ゆかりの食材を使用している。

「具だくさん! 炙り焼鶏つくね(つくば鶏使用)」(258円)は、茨城県産のつくば鶏に蓮根とごぼうを加えた炙り焼つくねを具材にしたおむすび。甘辛ダレとマヨネーズを組み合わせた濃厚な味わいが特徴で、具材をたっぷり楽しめる仕立てにしている。茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県(一部店舗)、東京都(一部店舗)で販売する。

具だくさん! 炙り焼鶏つくね(つくば鶏使用) 258円

「けんちんそば」(598円)は、茨城県の定番メニューを商品化した一品。茨城県産の大根を使用し、あっさりとしながらも醤油感の強いつゆと、そば粉の風味を感じるそばを合わせた。具材感のある仕上がりが特徴だ。茨城県、栃木県、群馬県、千葉県(一部店舗)、埼玉県(一部店舗)、東京都(一部店舗)で販売する。

けんちんそば 598円

「お芋のドーナツ(茨城県産紅はるか)」(160円)は、茨城県産の紅はるかを使用したあんを生地に練り込んだドーナツ。ふんわりしっとりとした食感で、さつまいものやさしい風味が広がる。茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、埼玉県、東京都(一部店舗)で販売する。

お芋のドーナツ(茨城県産紅はるか) 160円

茨城県との連携を通じて地域の食の魅力を発信

ファミリーマートは、地域の特色を生かした商品開発を通じて、茨城県の魅力発信に取り組んでいる。2024年に開催された「シン・いばらきメシ総選挙2024」などをきっかけに、茨城県との連携を深めてきた。

2026年は10月10日から10月12日まで「シン・いばらきメシ総選挙2026」が開催され、ファミリーマート賞も選出。同賞を受賞した商品は、2027年に商品化する予定だという。

今回のフェアでは、対象商品に「茨城をたべよう」のロゴを使用し、茨城県産食材の魅力をPRする。県産品の消費拡大や生産者の支援につなげるとともに、食をきっかけに茨城県への関心を高め、地域活性化を目指す。

また、ファミリーマートは2026年9月に創立45周年を迎えた。これまで継続して取り組んできた5つのキーワードを土台に、「いちばんチャレンジ」を合言葉として活動を進めている。今回のフェアも、「いちばんおいしい」「いちばん地域に愛される」を目指す取り組みの一環として実施する。