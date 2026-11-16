サンリオキャラクターパーク ハーモニーランドは11月22日、誰もが一緒に楽しめるイベント「世界でいちばんやさしい場所へ～フレンドシップで目指す地域創生～」を開催する。

本イベントは、杵築市・日出町との3者によるフレンドシップ宣言に基づく取り組みの一環として企画されたもので、今回は、「世界でいちばんやさしい場所」をテーマに3者が連携。さらに、地元・日出町で障がい者雇用に取り組むホンダ太陽とも連携し、障がいの有無や年齢などにかかわらず、誰もが一緒に楽しめるイベントを開催する。

パラスポーツチャレンジ

ハーモニービレッジでは、体験型コンテンツ「パラスポーツチャレンジ」を開催。車椅子バスケットボールやボッチャ、フライングディスクの3種目を体験することができる。

さらに当日限定で、サンリオの公式アプリ「Omoide Badge」を使ったクイズラリーイベントも。クイズに答えるとデジタルバッジがもらえ、すべてのバッジを集めると、先着でオリジナルシール1枚(5種から選べる)をゲット。受け取ったシールは、日出町のブースで缶バッジに加工することができる。

また、企業・団体ブースでは、お絵描きトートバッグや缶バッジの制作体験などのワークショップを展開するほか、次世代型モビリティロボット「UNI-ONE」の体験会など、各企業・団体の特色を活かした多彩なプログラムを展開。

【ハーモニーランド】 オリジナルグッズ

フェスティバルステージで開催されるステージイベントの第1部では、杵築市・日出町の物産品やハーモニーランドオリジナルグッズなど、総数約100本の賞品が当たる抽選会も用意されており、抽選券は、ハーモニービレッジにて先着で配布される。

(左から)【杵築市】ハウス美娘、【日出町】蜂の音 百花・みかん蜂蜜2個セット、【ホンダ太陽】クリスタル Super Cub

開催日時は11月22日の10時～17時。

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