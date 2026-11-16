グレイ・パーカー・サービスは9月18日より、mofusandのにゃんこたちがフルーツの着ぐるみを身にまとったアクセサリーぬいぐるみ「Kiramekko」の新商品「mofusand Kiramekko Fruity Kittens」を、公式グッズショップ「mofusand もふもふストア」等にて販売している。また発売にあわせ、タレントの森香澄を起用したCM「自認と他認の境界線」篇を、東京・大阪・名古屋にて放送している。

「mofusand Kiramekko Fruity Kittens」

「mofusand Kiramekko Fruity Kittens」は、アクセサリーぬいぐるみ「Kiramekko」の特徴である“キラキラと輝く目”を持つ「mofusand」のにゃんこたちが、フルーツの着ぐるみを身にまとった、カラフルでキュートなアクセサリーぬいぐるみ。バッグなどにつけて一緒におでかけできるサイズ感(約H130×W85×D80mm)で、フルーツに変身したにゃんこたちの愛らしい姿を楽しむことができる。





「mofusand Kiramekko Fruity Kittens」

ラインナップは、「イチゴにゃん」「チェリーにゃん」「パイナップルにゃん」「ブルーベリーにゃん」「ピーチにゃん」「バナナにゃん」の全6種。価格は単品(ランダム封入)が2,090円、6個入のBOX(全種コンプリート)は1万2,540円。

CMでは、自分に向けられていると思っていた周囲の「かわいい」という声が、実は「mofusand Kiramekko Fruity Kittens」に向けられていたことに気付いた森の様子を描いている。

※写真はサンプル。実際の商品とは若干異なる可能性がある。

(C)mofusand

(C)Kiramekko