LSPが運営する「道の駅おがわまち」(埼玉県小川町)は11月16日～12月13日、旬の深谷ねぎの魅力を食べる・焼く・香る・遊ぶ・巡る体験を通じて届けるイベント「埼玉県産深谷ねぎ大収穫フェス2026」を開催する。

初冬の寒暖差により糖度を蓄えた深谷ねぎは、加熱するととろけるような柔らかさと濃密な甘みが引き立つのが特徴。期間中の週末や祝日を中心に、生産者直送の大直売会を実施するほか、さまざまなイベントを実施する。

11月21日～23日、28日・29日には「埼玉県産深谷ねぎ大直売会＆ギフト対応」を開催。11月23日には、勤労感謝の日にちなんだ「ねぎらい熨斗」付きの全国発送ギフトにも対応する。

11月21日～23日、28日・29日、12月6日、13日には、5種類の深谷ねぎ(ホワイトスター、大地の響、関羽、龍翔、夏扇パワー)をその場で丸焼きにして味わう「5品種セルフ炭火焼き食べ比べ」も実施する。

体験型企画としては、クリアすると深谷ねぎがもらえる「ねぎ棒倒し」(11月21日)や「ねぎボウリング」(11月28・29日)、「ねぎストラックアウト」(11月23日)、「ねぎ神経衰弱」(11月22日)、「ねぎ棒投げ」(12月5日・6日)、「ねぎジェンガ」(12月12・13日)などのゲリライベントを展開する。

ねぎボウリング

館内デモキッチンでは11月21日～23日、28日・29日に、焼きたて・蒸したての深谷ねぎに調味料を合わせる企画や人気関連菓子の大試食会も行う。

さらに館内各店舗では、全館連動の「ねぎのフルコース」として限定メニューを提供。「深谷ねぎみたらしけんぴ」(750円)や「深谷ねぎぬたのミニおやき」(180円)、「深谷ネギたっぷり小川タワー海鮮丼」(1,980円)、1日20食限定の「ネギまるごと2本肉巻きうどん」(2,035円)、デザートの「おおとろみたらし ねぎまみれ」(620円)を用意する。

深谷ネギたっぷり小川タワー海鮮丼 ～深谷ネギソース～

ネギまるごと2本肉巻きうどん

里山ごはん食堂では全品対象の「深谷ねぎトッピング盛り放題」も実施する。