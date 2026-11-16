アイトーンは11月9日、「コーヒーの飲み比べ調査」の結果を発表した。同調査は10月14日～17日、コーヒーの展示会「SCAJ2026」の会場にて来場者569人を対象に実施した。

調査に使用したアンケートボード

エチオピア産コーヒーのCOE(カップ・オブ・エクセレンス受賞コーヒー)、G1、G4の3種類をグレードを伏せて試飲する調査を200名を対象に実施したところ、販売価格が最も高い「COE」の得票率は52.5%(105票)となった。次いで「G1」が29.5%(59票)、「G4」が18.0%(36票)となり、合わせて47.5%がCOE以外を選択した。国際品評会での高評価が必ずしもすべての人の好みと一致しないことがわかった。

次いで、同じケニア産コーヒーを同じ中煎りで焙煎時間を10分・11分・12分と変えた3種類を用いた調査では、369件の回答を得た。得票率は「10分」が28.2%(104票)、「11分」が34.7%(128票)、「12分」が37.1%(137票)とすべてに支持が分散した。この結果について同社の代表の篠田拓也氏は、「焙煎に唯一の正解があるのではなく、焙煎士が目指す風味を表現すること、そして飲む人が自分の好みを見つけることの大切さを改めて感じさせるもの」とコメントしている。