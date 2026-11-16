ファストコーディングは10月23日、自社AI実行基盤「AIMES」を活用した「AI駆動HTMLコーディング代行」の提供を開始した。

AI駆動HTMLコーディング代行 サービス紹介ページ

生成AIを使ったHTMLコーディングでは、初期の画面を素早く作成できる一方、デザインとの細かなズレや、指示が反映されていないこともあり、調整と運用が煩雑になることも多い。生成されたコードが、発注者の制作・運用ルールに合っていない場合、更新や引き継ぎに合わせた調整が必要になる。

同サービスはこうした課題に対し、長年のフロントエンド開発で培った制作ノウハウをAI向けワークフローに組み込み、専門スタッフの指揮のもとで品質を維持しながら制作工数を半減させるもの。コーディングを担う人員不足や複数案件を抱えるWeb制作会社や広告代理店の実装業務を強力に支援する。

同サービスでは、独自のAIエージェントと必要な知識や制作ルールを参照して生成を支援するRAGを活用。Tailwind CSSやSass形式に対応し、既存サイトのCSS設計や、発注者側の更新・保守体制を踏まえて実装方針を整理する。デザイン再現から表示・動作確認、修正までを工程として管理し、納品後の更新・保守を見据えた成果物を提供する。