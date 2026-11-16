同プロジェクトは、ファーストが運営する「しあわせ発掘プロジェクト」と、今村教授およびゼミ生が連携して実施する。2026年度内に、幸福やウェルビーイングに関連するテーマのオンライン調査からデータ分析、レポート作成、成果発表までを共同で実施する予定。
このプロジェクトは、企業との協働を通じてゼミ生が調査研究の一連の過程を実践的に学ぶことを目的としている。ファーストは実務における調査・分析・資料化の知見を提供しながら、学生との議論を通じて新たな示唆を得ることを目指している
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