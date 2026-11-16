Mizkanは11月20日より、「〆まで美味しい ありが鯛だし鍋つゆ～濃厚白湯仕立て～」を数量限定で発売する。

「〆まで美味しい ありが鯛だし鍋つゆ～濃厚白湯仕立て～」は、受験期に「〆鍋シリーズ」を使用した方からのお礼の声や、2023年に実施した受験生への鍋つゆプレゼント企画で寄せられた喜びの声をきっかけに誕生した商品。

合格祈願のゲン担ぎとして縁起の良い鯛だしをはじめ、かつお(勝つお)、鶏だし(勝ち取り)、いりこ(入校)、昆布(よろこぶ)の5種類のゲン担ぎ出汁を使用しており、芳醇な鯛の旨みと濃厚な白湯スープがまろやかに調和した味わいに。受験生はもちろん、その家族も野菜やお肉を美味しくいただける商品となっている。

パッケージは、絵馬をモチーフにしたデザイン。受験生と支える家族に寄り添い、少しでも心が和らぐ時間を届けたいとの想いが込められている。

おすすめ〆メニューを紹介

ありが鯛だしラーメン

鯛の旨みが凝縮された濃厚な鍋つゆには、〆にラーメンがおすすめ。紅白かまぼこを加えれば、味わいにアクセントが生まれ、見た目も楽しい仕上がりに。

ありが鯛だし茶漬け

ご飯に鍋つゆをかけるだけの鯛だしの旨みを味わえるお茶漬け。受験生の夜食にもぴったりの一品。

ありが鯛だしかつ丼

さらに、「かつ」をのせてゲン担ぎを強化! 鍋つゆをかけることであっさりといただける丼。