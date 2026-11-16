ZENB JAPANは11月18日～20日、ヘルシーな食の福利厚生サービス「OFFICE ZENB」を、インテックス大阪で開催される「総務・人事・経理Week【大阪】」内の「福利厚生EXPO」に出展する。

OFFICE ZENB

「OFFICE ZENB」は、オフィスに専用ボックスを設置するだけで、従業員が好きなタイミングでZENB商品を購入できる、置き食型の福利厚生サービス。黄えんどう豆をうす皮までまるごと活かした「ZENBブレッド」や「ZENBベイクドドーナツ」をはじめ、スナックやスープパスタなど、おいしさとヘルシーさを両立した商品を取りそろえている。

福利厚生EXPO

今回は、11月18日～20日にかけて大阪で開催される「総務・人事・経理Week【大阪】」内の「福利厚生EXPO」に出展。おいしくて、カラダにうれしいオフィス軽食を通じて、従業員の健康づくりや企業の健康経営を応援する「OFFICE ZENB」のサービスや商品を紹介する。

会場は「インテックス大阪」(大阪府大阪市)、ブース番号は20-1。なお、入場するには事前に来場登録をする必要があり、11月17日までは無料で登録することができる。イベントの詳細および来場登録は、展示会公式サイトから。