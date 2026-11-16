ZENB JAPANは10月より、ヘルシーな食の福利厚生サービス「OFFICE ZENB」において、カップタイプの「ZENB DELI 完熟トマトのスープパスタ」「ZENB DELI コク旨カレーのスープパスタ」を展開している。

OFFICE ZENB「ZENB DELI」

「OFFICE ZENB」は、オフィスに専用ボックスを設置するだけで、従業員が好きなタイミングでZENB商品を購入できる、置き食型の福利厚生サービス。黄えんどう豆をうす皮までまるごと活かした「ZENBブレッド」や「ZENBベイクドドーナツ」をはじめ、スナックやスープパスタなど、おいしさとヘルシーさを両立した商品を取りそろえている。

OFFICE ZENB「ZENB DELI」(左)完熟トマト、(右)コク旨カレー

今回は、ユーザーから寄せられた食べ応えのある温かいメニューへのニーズに応え、黄えんどう豆100%のミニパスタとスープを組み合わせたカップタイプのスープパスタ「ZENB DELI」シリーズから、トマトの爽やかな味わいにハーブの香りを合わせた「完熟トマト」と、香り高いスパイスが広がる中辛タイプの「コク旨カレー」の2品が新たに仲間入り。

いずれも、濃厚なスープに、つるもち食感のミニパスタとシャキシャキとした食感の野菜を加えた食べ応えのあるスープで、熱湯を注いで3分で完成。1食で野菜117g以上(生鮮換算)を使用し、たんぱく質9g、食物繊維7gを摂ることができる。