村の駅が運営するいちご専門店「道の駅伊豆のへそ いちごBonBon 伊豆の国factory」は11月14日～23日、オープン8周年を記念し「いちごの8周年祭」を開催する。

期間中は、"8"周年にちなんで、8にまつわる限定メニューを数量限定で販売する。「いちご8倍!!?BIGボンボンパフェ」(8,888円)は、50粒以上のいちごを使った特大のパフェを乗せたお皿に、ストップの声掛けまたは、お皿からいちごがこぼれるまでいちごを盛り続ける1日1個限定のパフェ。

厚さ約8cmの「8cmいちごのバウムクーヘン」(3,240円)や、たっぷりいちご8粒を使った「パチパチ！8粒ロングいちごあめ」(1,080円)、「8粒いちごソフトパフェ」(1,500円)、「1.8倍!!!ボンボンスムージー」(1,000円)、「8周年！パチパチボンボンソフト」(650円)も用意する。

BonBon cafeには、人気の「いちごのバウムクーヘン」を手軽に楽しめる「いちごバウムプレート」がアニバーサリー仕様になって登場する。

8周年アニバーサリーバウムプレート

11月16日～20日の平日は、人気の箱菓子などを個数限定の特別価格にて販売。11月21日・22日・23日には、「静岡県産いちご4パック×1箱」を、"いちご"にちなみ、各日20箱限定の1,500円で販売する。人気商品が当たる「8周年感謝ガチャ」の実施や、11月14日・21日限定の「焼きたてバウムクーヘン」の販売といったイベントも用意する。

11月14日～12月13日の約1カ月間は、家族型ロボットLOVOTの「Bon(ぼん)ちゃん」が、同店限定のコスチュームを着て登場。あわせて、「いちごのBonちゃんクリーム大福」(900円)も販売する。同メニューを注文した人には先着で、コラボレーションを記念したオリジナルステッカーをプレゼントする。

LOVOTのBonちゃん

いちごのBonちゃんクリーム大福

11月22日には、オリジナルいちご串づくり体験会も実施する。