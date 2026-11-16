ローソンは11月10日、「宇治抹茶スムージー」を、全国の「MACHI café＋」の展開店舗で発売した。
同商品は、1836年創業の京都の老舗茶舗「森半」の宇治抹茶を使用したスムージー。甘さを控えることで抹茶本来のコク深くほろ苦い風味が際立つ一杯に仕上げている。
生クリームのクリーミーなコクと練乳のまろやかさを合わせ、食感のアクセントとしてわらびもちをトッピングした。仕上げに抹茶と相性の良い黒蜜を回しかけているため、和スイーツのような味わいが楽しめる。
価格は550円。
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