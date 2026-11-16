三井化学は10月、横浜市および日清オイリオグループと「新たな資源循環モデルの構築に向けた連携協定」を締結した。

油付きプラボトル及び廃食用油を同時に回収する装置

同協定は、従来油の付着により高度なリサイクルが困難だった油付きプラスチックボトルや、家庭から排出される廃食油の効率的な回収・再資源化を目指す先駆的な取り組み。3者は、日清オイリオが開発する「油付きプラボトル及び廃食油を同時に回収する装置」を活用し、回収実証に向けた検討を進める。

新たな資源循環モデルのイメージ

回収装置内で破砕・脱油処理を行ったプラボトルのうち、PET素材は再生ペットボトルへの水平リサイクルを目指す。PE(ポリエチレン)素材については、三井化学およびプライムポリマーが有する高度なケミカルリサイクルチェーンを活用し、再生プラスチック製品への再資源化に向けた検討を進めていく。

回収した廃食油については、持続可能な航空燃料(SAF)への資源化拡大を図るだけでなく、SAFの製造プロセスで発生する連産品であるバイオマスナフサにも着目。三井化学グループの技術力を応用し、バイオマスプラスチック原料としての活用可能性を模索する。

あわせて、市民の分別意識の向上および環境配慮行動の実践につながる普及啓発・広報活動も行っていく。