突然ですが、10月28日に発売されたツバメノートのブランドムック「みんなのツバメノート 文具缶BOOK」(宝島社)をたまたま見かけ、非常に気になった著者。

ツバメノートの名前でピンとこない人でも、クラシカルな飾り枠とツバメのマークが入ったあの表紙は、おそらくどこかで見たことがあるのではないでしょうか。昭和22年に誕生したツバメノートは、各界の著名人にもファンが多いことで有名で、なんとあの映画監督の故・黒澤明さんも愛用していたといいます。

そんなツバメノートが今回、ミニ文具8点が入った「文具缶」になった……だと? これは買わねばならないでしょう! ということで、実際に開封して中身をチェックしてみようと思います。

ツバメノートそっくりの缶を開封

まずパッケージを開けたら出てきたのは、ツバメノートの表紙をそのまま小さくしたような缶ケース。正面の飾り枠やツバメのマークはもちろん、側面に入った英数字まで再現されています。おなじみかつレトロな雰囲気がたまりませんね～。

ツバメノートの表紙デザインを再現した缶ケース

缶のサイズは約縦11センチ、横8センチ、高さ3センチ。片手に収まるコンパクトさで、この中に本当に文具が8点も入っているのかと不思議になるほどです。

缶ケースの側面にもツバメのマークがあしらわれています

フタを開けてみますと……わー、なんかたくさん入ってる！ これはテンションが上がりますね～。

ひとつずつチェック

まず目に留まったのは「ハサミ（カバー付き）」で、長さ約10.5センチ。白を基調にしたシンプルなデザインですが、ツバメのマークが入るだけで、さすがおしゃれに見えますね。家にあるハサミは大きめのものが多いので、デスクや小物入れに置けるこのサイズは便利そうです。

ツバメのマークをあしらったカバー付きハサミ

続いては、「ホチキス（10号針20本付き）」。ノートの背で見覚えのある英数字がさりげなく入っていて、見る人が見れば「あっ、ツバメノートだ」と分かるデザインです。10号針が20本付いているので、替え針を用意しなくてもすぐに使えます。

ツバメノートの英数字をあしらったミニホチキス

ホチキスの内部には10号針がセットされています

ロゴ入りアイテムがうれしいぞ

直径約3センチの「丸クリップ」もツバメノートのロゴ入り。ミニサイズながら存在感があります。おっ、マスキングテープも入っていますね。マスキングテープはいくつあっても困りませんし、プレゼントのラッピングに使えば「それ、ツバメノートじゃん」と会話が弾みそうです。

ツバメノートのロゴが入った丸クリップ

ツバメノートのロゴを総柄であしらったマスキングテープ

続いては、「付箋（20枚入り）」と「クリアファイル」いきましょう。どちらも縦10センチ、横7センチですか。特にクリアファイルは、ツバメノートの表紙をそのまま縮めたようなデザインがかわいいぞ！ レシートや小さなシールなど、散らばりやすい紙ものを入れるのによさそうです。

ツバメノートの表紙を再現したミニクリアファイル

ツバメノートのロゴが入った20枚つづりの付箋

「ジッパーバッグ（2種）」は、落ち着いたグリーン系とカラフルな柄。薬やアクセサリーなど、小さなものを分けて持ち歩くときに使うのがよさそうかな。開け閉めを繰り返せるのもうれしいところですね。

グリーン系とカラフルな柄のジッパーバッグ2種

最後は、「ぷにぷにシール（6枚）」です。落ち着いた色合いながら、触るとぷっくりした立体感があります。最近は子どもたちの間でシール集めが流行ってるらしいですから、ドヤ顔で見せて自慢したいですね。

6色のツバメノートロゴが並ぶぷにぷにシール

8点を並べてみました。どれもツバメノートのデザインが効いていて統一感があります。個人的にグッときたのは、ハサミとホチキス。飾って楽しむミニチュアではなく、普段の作業に普通に使えそうなところがグッドですな～。

缶ケースとミニ文具8点を並べたところ

16ページの冊子も読みごたえあり

なお、忘れちゃいけません、「BOOK」というだけあって16ページの冊子も付属していますね。誌面にはツバメノートの知られざるエピソードや、ツバメノートを愛用するジャーナルアーティスト・TAKECHIYOさんのインタビューなども掲載しています。

何げなく目にしてきたツバメノートですが、その裏側を知れるのは面白い。付録を開封したあとは、こちらもぜひ読んでほしいですね。

飾っても使っても楽しい文具缶

ということで、「みんなのツバメノート 文具缶BOOK」開封レビューでした。缶ケースは眺めているだけでも気分が上がりますし、中の8点は実際に使える……そう考えるとなかなかのコスパの良さを感じましたね。ツバメノートのファンはもちろん、プレゼントなんかにもけっこういいかもしれないと思いました。

▶みんなのツバメノート 文具缶BOOK (TJMOOK)／￥2,980