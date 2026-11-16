突然ですが、10月28日に発売されたツバメノートのブランドムック「みんなのツバメノート 文具缶BOOK」(宝島社)をたまたま見かけ、非常に気になった著者。

ツバメノートの名前でピンとこない人でも、クラシカルな飾り枠とツバメのマークが入ったあの表紙は、おそらくどこかで見たことがあるのではないでしょうか。昭和22年に誕生したツバメノートは、各界の著名人にもファンが多いことで有名で、なんとあの映画監督の故・黒澤明さんも愛用していたといいます。

そんなツバメノートが今回、ミニ文具8点が入った「文具缶」になった……だと? これは買わねばならないでしょう! ということで、実際に開封して中身をチェックしてみようと思います。

  • 「みんなのツバメノート 文具缶BOOK」のパッケージ

    「みんなのツバメノート 文具缶BOOK」のパッケージ

  • パッケージには、ツバメノート柄の缶ケースとミニ文具8点が紹介されています

    パッケージには、ツバメノート柄の缶ケースとミニ文具8点が紹介されています

ツバメノートそっくりの缶を開封

まずパッケージを開けたら出てきたのは、ツバメノートの表紙をそのまま小さくしたような缶ケース。正面の飾り枠やツバメのマークはもちろん、側面に入った英数字まで再現されています。おなじみかつレトロな雰囲気がたまりませんね～。

  • ツバメノートの表紙デザインを再現した缶ケース

    ツバメノートの表紙デザインを再現した缶ケース

缶のサイズは約縦11センチ、横8センチ、高さ3センチ。片手に収まるコンパクトさで、この中に本当に文具が8点も入っているのかと不思議になるほどです。

  • 缶ケースの側面にもツバメのマークがあしらわれています

    缶ケースの側面にもツバメのマークがあしらわれています

フタを開けてみますと……わー、なんかたくさん入ってる！　これはテンションが上がりますね～。

  • 缶を開けると、ミニ文具8点がぎっしり収まっています

    缶を開けると、ミニ文具8点がぎっしり収まっています

ひとつずつチェック

まず目に留まったのは「ハサミ（カバー付き）」で、長さ約10.5センチ。白を基調にしたシンプルなデザインですが、ツバメのマークが入るだけで、さすがおしゃれに見えますね。家にあるハサミは大きめのものが多いので、デスクや小物入れに置けるこのサイズは便利そうです。

  • ツバメのマークをあしらったカバー付きハサミ

    ツバメのマークをあしらったカバー付きハサミ

  • ハサミを開いたところ。長さ約10.5cmのミニサイズです

    ハサミを開いたところ。長さ約10.5cmのミニサイズです

続いては、「ホチキス（10号針20本付き）」。ノートの背で見覚えのある英数字がさりげなく入っていて、見る人が見れば「あっ、ツバメノートだ」と分かるデザインです。10号針が20本付いているので、替え針を用意しなくてもすぐに使えます。

  • ツバメノートの英数字をあしらったミニホチキス

    ツバメノートの英数字をあしらったミニホチキス

  • ホチキスの内部には10号針がセットされています

    ホチキスの内部には10号針がセットされています

ロゴ入りアイテムがうれしいぞ

直径約3センチの「丸クリップ」もツバメノートのロゴ入り。ミニサイズながら存在感があります。おっ、マスキングテープも入っていますね。マスキングテープはいくつあっても困りませんし、プレゼントのラッピングに使えば「それ、ツバメノートじゃん」と会話が弾みそうです。

  • ツバメノートのロゴが入った丸クリップ

    ツバメノートのロゴが入った丸クリップ

  • ツバメノートのロゴを総柄であしらったマスキングテープ

    ツバメノートのロゴを総柄であしらったマスキングテープ

続いては、「付箋（20枚入り）」と「クリアファイル」いきましょう。どちらも縦10センチ、横7センチですか。特にクリアファイルは、ツバメノートの表紙をそのまま縮めたようなデザインがかわいいぞ！ レシートや小さなシールなど、散らばりやすい紙ものを入れるのによさそうです。

  • ツバメノートの表紙を再現したミニクリアファイル

    ツバメノートの表紙を再現したミニクリアファイル

  • ツバメノートのロゴが入った20枚つづりの付箋

    ツバメノートのロゴが入った20枚つづりの付箋

「ジッパーバッグ（2種）」は、落ち着いたグリーン系とカラフルな柄。薬やアクセサリーなど、小さなものを分けて持ち歩くときに使うのがよさそうかな。開け閉めを繰り返せるのもうれしいところですね。

  • グリーン系とカラフルな柄のジッパーバッグ2種

    グリーン系とカラフルな柄のジッパーバッグ2種

最後は、「ぷにぷにシール（6枚）」です。落ち着いた色合いながら、触るとぷっくりした立体感があります。最近は子どもたちの間でシール集めが流行ってるらしいですから、ドヤ顔で見せて自慢したいですね。

  • 6色のツバメノートロゴが並ぶぷにぷにシール

    6色のツバメノートロゴが並ぶぷにぷにシール

8点を並べてみました。どれもツバメノートのデザインが効いていて統一感があります。個人的にグッときたのは、ハサミとホチキス。飾って楽しむミニチュアではなく、普段の作業に普通に使えそうなところがグッドですな～。

  • 缶ケースとミニ文具8点を並べたところ

    缶ケースとミニ文具8点を並べたところ

16ページの冊子も読みごたえあり

なお、忘れちゃいけません、「BOOK」というだけあって16ページの冊子も付属していますね。誌面にはツバメノートの知られざるエピソードや、ツバメノートを愛用するジャーナルアーティスト・TAKECHIYOさんのインタビューなども掲載しています。

  • 16ページの冊子では、ツバメノートの歴史やこだわりを紹介しています

    16ページの冊子では、ツバメノートの歴史やこだわりを紹介しています

何げなく目にしてきたツバメノートですが、その裏側を知れるのは面白い。付録を開封したあとは、こちらもぜひ読んでほしいですね。

飾っても使っても楽しい文具缶

ということで、「みんなのツバメノート 文具缶BOOK」開封レビューでした。缶ケースは眺めているだけでも気分が上がりますし、中の8点は実際に使える……そう考えるとなかなかのコスパの良さを感じましたね。ツバメノートのファンはもちろん、プレゼントなんかにもけっこういいかもしれないと思いました。

みんなのツバメノート 文具缶BOOK (TJMOOK)／￥2,980

増田

増田

ますだ

ネットニュースのライター・編集者。上手すぎるイラストで日々感じたことやできごとをインスタグラムで漫画にしています。

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