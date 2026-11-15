







大谷翔平 最新情報

今オフの日本球界では、米球界挑戦を表明している横浜高校・織田翔希投手の去就が注目を集めている。同投手の争奪戦については、日本人選手を3名擁するロサンゼルス・ドジャースが最有力とみられているが、デトロイト・タイガースも果敢に挑戦していくようだ。米メディア『モーターシティベンガルズ』が報じた。



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織田は4日～17日の日程で、MLB12球団と順次面談を行っている。また、この間には10月のドラフトで1位指名した巨人からも挨拶（本人は不在）を受けている。



同メディアは「最近では高校生がプロとしてのキャリアをスタートさせる前に、日本を離れる動きも出始めている。織田もMLB挑戦を目指しており、ここ1週間でタイガースを含む数多くの球団と面談を行っている」と言及。



続けて、「織田は幅広い球団と接触しているが、最有力候補とみられているのは予想どおりドジャースだ。しかし、だからといってタイガースが獲得に挑戦する意欲を失ったわけではない。むしろ、挑戦を諦めるべきではないだろう。佐々木朗希投手の争奪戦と同様に、選手本人が意中の球団を決めて渡米する可能性は十分にある。それでも、各球団が好きなだけ資金を投じられるわけではないため、他の球団にも獲得のチャンスが生まれるのだ」と記している。











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