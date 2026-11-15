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ロサンゼルス・ドジャースが今オフ、ヒューストン・アストロズのジェレミー・ペーニャ内野手をトレードで獲得する可能性が浮上した。ポストシーズンで露呈した打線の課題を補いながら、ロースターの若返りも進められる候補だという。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のゲイブ・スモールソン記者が11月12日（日本時間13日）に言及した。



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契約期間が残り1年となっているペーニャについては、アストロズもトレードでの放出を考えているかもしれない。



ペーニャは今季、打率.277、出塁率.325、長打率.477、OPS.802を記録し、自己最多タイとなる本塁打22を放った。また、スプリントスピードはMLBの93パーセンタイルに位置しており、球界でも有数の俊足を持つ内野手と評価されている。



もしペーニャを獲得した場合、ムーキー・ベッツ内野手を遊撃手から二塁手へ移す案も考えられる。34歳シーズンを迎えるベッツの守備負担を軽減できる可能性がある。



急浮上したペーニャの獲得案について、スモールソン氏は「若返りを目指していると明言するドジャースにとって、主力選手の負担を軽減しつつ、打線にさらなる攻撃力を加えるためにオールスター級の内野手を加えることは、理にかなった選択のように思える」と言及した。



大谷翔平選手も含め、チーム全体での高齢化が課題となっているドジャース。もし今オフにペーニャを獲得できれば、課題の解消とともに、全盛期を過ぎつつあるベッツの負担を減らしながら起用し続けるメリットは十分に考えられるだろう。











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