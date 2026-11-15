『ラグザス アジアプロ野球チャンピオンシップ2026』が15日まで行われ、侍ジャパンは大会3連覇を果たした。同大会は、参加資格は24歳以下、または入団3年以内、オーバーエイジ枠（29歳以下）3名までで行われ、若き侍ジャパン戦士たちがここから羽ばたきWBC日本代表に選出されたケースは多くあった。

◆アジチャン→WBC日本代表

▼第1回大会（2017年）

（）はWBC出場大会

＜投手＞

今永昇太（第5回大会）

＜捕手＞

若月健矢（第6回大会）

近藤健介（第5回大会、第6回大会）

甲斐拓也（第5回大会）

＜内野手＞

源田壮亮（第5回大会、第6回大会）

山川穂高（第5回大会）

▼第2回大会（2023年）

＜投手＞

隅田知一郎（第6回大会）

＜内野手＞

牧秀悟（第5回大会、第6回大会）

小園海斗（第6回大会）

＜外野手＞

森下翔太（第6回大会）

牧秀悟（DeNA）は第5回WBC日本代表に選出された同年11月に開催されたアジアプロ野球チャンピオンシップに出場したケースや今大会も髙橋宏斗（中日）、金丸夢斗（中日）が3月に開催されたWBC日本代表に選出されたが、ほとんどはアジアチャンピオンシップ日本代表を経て、WBC日本代表選出だ。

アジチャン第1回大会に出場した今永昇太、近藤健介、甲斐拓也、源田壮亮、山川穂高は2023年に開催された第5回WBC日本代表に選出され、WBC世界一メンバーとなった。アジチャンで捕手登録だった近藤は外野手に守備位置を変更し、WBCでは2番打者として活躍した。

23年に行われたアジチャン第2回大会のメンバーから26年のWBCに選出されたのは、同年春に行われたWBC日本代表だった牧、隅田知一郎、小園海斗、森下翔太の3人だった。

今大会出場したメンバーの中に何人の選手が、次回大会のWBC日本代表に選出されるだろうかーー。