9日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に今季限りで現役を引退した石川雅規氏が出演し、プロ1年目から史上最長となる24年連続安打について言及した。

石川氏は現役25年間で通算188勝を挙げた左腕だが、打撃でも通算136安打、35打点、150犠打、打率.155の成績を残した。石川氏は「バッティングは小さい頃から好きだったんですけど、東都大学リーグ出身なのでDH制で4年間打席に立たなかったんですけど、セ・リーグなので打席に入ることがあって、ピッチャーのプロの球は凄かった。打席に立って打てるというのがすごく楽しくて、簡単にアウトになるのは嫌なので。逆に僕がピッチャーで投げていて粘られるのがすごく嫌なので、簡単にアウトになるものか、粘ってやろうという気持ちはありましたね」と振り返る。

同番組に出演した真中満氏は「本当にしつこかったですよ。ホームランは絶対にないんですけど、本当にしつこくて、ミートがうまいのかな。緩急をつけられても、なんとかボールに食らいつく感じが良い。足が速いから三遊間にゴロを転がして、内野安打ということもあるので、本当にいいバッティングをしていましたね」と評価した。

同じく番組に出演し石川氏の1学年後輩の館山昌平氏は「練習の時もマシンでずっと1時間近く打ち返しているんですよね。遠くから見ていると青木選手と変わらないような」と話すと、すかさず真中氏が「それは言いすぎでしょう（笑）」とツッコミ。館山氏は「センター返しが上手い。足にしっかり返しているイメージがありますね」と話していた。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』