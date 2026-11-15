「野球面もそうですし、野球を取った時に自分に何が残るかを常に意識して生活してきたというか、そういうものを意識してやってきました」

ロッテの育成ドラフト2位・佐々木十央真投手（花巻東高）は高校時代、野球だけでなく、全てにおいて意識を高く持って過ごした。

プレー面でいうと、左足を高く上げる独特な投球フォーム。参考にした投手などはいたのだろうかーー。

「参考というか、それぞれのピッチャーの皆様には良いところがあると思うので、それを参考というか、特定の選手はないんですけど、色々なピッチャーを参考にしながら自分に合うなというのを見つけながらやっていました」

変化球ではスプリット、スライダーなどを投げ、「一番は三振が取れるスプリットというのを結構自信にしています」とスプリットを武器にする。

花巻東高の先輩である大谷翔平（ドジャース）、菊池雄星（エンゼルス）、来季からチームメイトとなる種市篤暉（ロッテ）のような欲しいところで三振が取れ、試合を作れるピッチャーを目指している。その中で、将来的には奪三振王獲得を目標に掲げた。

一軍のマウンドに立つためには、支配下登録選手になる必要がある。現時点で支配下選手登録されるために必要なことについて訊くと、「まずはまっすぐの精度と平均球速、最高球速を上げることとと、スプリット、スライダーの軌道をもっとストレートに近づけて、バッターが振りたくなうような変化球に仕上げていくことだと思います」と説明した。

10月に開催されたドラフトでは、ドラフト2位・前田侑大投手（高岡第一高）、同5位・新城楓雅投手（奈良大附高）、同6位・田中皐晴外野手（日南学園高）、育成1位・若藤芽空内野手（高川学園高）、育成3位・内田心温内野手（関根学園高）と、佐々木を合わせて同学年の選手が6人もいる。

同学年の選手が多くいることについて佐々木は「同じ歳ということで不安な時も一緒にいると思うので、いい関係を築きながら、いいライバル関係を築きながら、一緒に登り詰めていこうと思います」と、共闘を誓った。

将来性と伸びしろが期待できると評価を受けた佐々木。これから始まるプロ野球生活で、どのような投手に成長していくか非常に楽しみだ。

▼ 佐々木十央真

生年月日：2009年3月23日

出身：岩手

守備位置：投手

投 / 打：右 / 右

身長 / 体重：182センチ / 80キロ

経歴：花巻東高

取材・文＝岩下雄太