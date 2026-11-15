久しぶりに本腰を入れる！？　マリナーズ首脳が日本人選手獲得に含みか「…









鈴木誠也 最新情報

アリーグ西地区に所属するシアトル・マリナーズは今季、リーグ3位にとどまりポストシーズン進出もならなかった。来季の巻き返しへ向け今オフの動きが注目されるが、球団側には久しぶりに日本人選手の獲得に動く考えもあるようだ。米メディア『ラウンドテーブルスポーツ』が報じた。



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同メディアは「編成本部長のジェリー・ディポトしは火曜日、日本人FA選手の獲得争いに再び参戦したいという球団の意向を明らかにした」としつつ、「MLBには、アジアのリーグから選手を迎え入れるための環境が整っている球団がいくつかある。我々もその一つだ。しばらくその市場から遠ざかっているので、ぜひ再び参入したいと思っている」という同氏のコメントを紹介。



続けて、「今年は佐藤輝明外野手をはじめ、ポスティングシステムを通じてMLB移籍を目指す日本人選手が複数いる。しかし、マリナーズが獲得に動く可能性がより高いのは、シカゴ・カブスで充実した5年間を過ごし、FAとなった鈴木誠也のようだ。個人的にはマリナーズが佐藤、あるいは鈴木を獲得するとは思っていないが、その予想が外れるのであれば大歓迎だ。いずれにしても、球団が日本市場への再参入に関心を示しているという話を聞けただけでも、前向きな動きといえるだろう」と記している。











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