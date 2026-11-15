







東北楽天ゴールデンイーグルス 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りで東北楽天ゴールデンイーグルスを退団した日當直喜投手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



日當は東海大菅生高を経て、2023年ドラフト3位で楽天に入団。190センチ、105キロの右投右打で、恵まれた体格を持つ21歳の右腕だ。



ルーキーイヤーの2024年に一軍デビューを果たし、1試合で1回を投げて1四球、1奪三振、無失点。プロ2年目の2025年も一軍登板は1試合だったが、1回を無失点、2奪三振に抑え、プロ初勝利を挙げた。



プロ3年目の今季は自己最多となる一軍5試合に登板。6回を投げて2四球、4奪三振、3失点、2自責点、防御率3.00を記録した。ファームでは27試合に登板し、2勝1敗、12セーブ、25回2/3で32奪三振、防御率2.45と結果を残した。



楽天は9月28日、日當に2027シーズンの選手契約を行わないことを通知したと発表。プロ3年間の一軍通算では7試合、8回を投げて1勝0敗、3四球、7奪三振、3失点、2自責点、防御率2.25を記録している。



昨季にプロ初勝利を挙げ、今季もファームで12セーブをマークした21歳右腕。トライアウトで持ち味をアピールし、新天地で現役続行への道を切り開けるか注目される。



















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