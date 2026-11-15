







広島東洋カープ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、2024年限りで広島東洋カープを退団した坂田怜投手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



坂田は正智深谷高、中部学院大を経て、2021年育成ドラフト4位で広島に入団。188センチ、91キロの右投右打で、希少なナックルボールを武器とする右腕だ。



プロ1年目の2022年はファームで9試合に登板。8回2/3を投げて0勝1敗、8安打、16四球、5奪三振、12失点、8自責点、防御率8.31を記録した。



翌2023年もファーム9試合に登板し、7回2/3で0勝0敗、防御率8.22。支配下登録を目指した2024年は5試合の登板にとどまり、3回で4安打、6四球、1奪三振、6失点、6自責点、防御率18.00だった。



広島は2024年10月8日、坂田に翌シーズンの契約を結ばないことを通告。育成選手として3年間プレーしたものの、支配下登録をつかむことはできず、一軍公式戦への出場がないまま球団を退団した。



広島在籍3年間のファーム通算成績は23試合、19回1/3を投げて0勝2敗、防御率9.78。退団時には現役続行を希望しており、今回、元広島の選手としてトライアウト参加者に名を連ねた。



9月に27歳を迎えたナックルボーラー。広島退団から2年を経て臨むトライアウトで希少な持ち味をアピールし、NPB復帰への道を切り開くことができるか注目される。



















【関連記事】























この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】