







オリックス・バファローズ 最新情報



11月17日にバンテリンドーム ナゴヤで行われる「エイブル トライアウト2026」に、今季限りでオリックス・バファローズを退団した芦田丈飛投手が参加する。日本プロ野球選手会が9日に発表した参加者に名を連ねた。



芦田は千葉英和高、国士舘大、オールフロンティア、BCリーグの埼玉武蔵ヒートベアーズを経て、2023年育成ドラフト4位でオリックスに入団。185センチ、98キロの右投右打で、独立リーグでは救援を中心に経験を積んだ右腕だ。



プロ1年目の2024年はファームで18試合に登板し、64回を投げて1勝2敗、与四球18、44奪三振、29失点、26自責点で、防御率3.66を記録した。



翌2025年はファームで23試合に登板し、88回1/3を投げて3勝4敗、与四球18、50奪三振、47失点、36自責点、防御率3.67と、前年を上回る投球回を記録した。



プロ3年目の今季は救援を中心に起用され、ファームで14試合に登板。19回2/3を投げて1勝0敗、2セーブ、与四球5、17奪三振、4失点、3自責点、防御率1.37と好成績を残した。一方、3年間で支配下登録には届かず、一軍公式戦での登板機会はなかった。



オリックスは10月5日、芦田に来季の育成選手契約を結ばないことを通告。芦田は現役続行を希望し、10月30日付で自由契約となった。



今季のファームでは防御率1点台と結果を残した26歳右腕。トライアウトで持ち味をアピールし、新天地で念願の支配下登録を勝ち取ることができるか注目される。

















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