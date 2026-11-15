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ニューヨーク・メッツでプレーする千賀滉大投手は今季、31登板、0勝9敗8セーブ、防御率7.34とほとんど結果を残すことができなかった。後半は先発からリリーフに回されているが、それでも複数球団がトレード獲得に関心を示しているようだ。米メディア『ラウンドテーブルスポーツ』が報じた。



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同メディアは「ジアスレチックのケン・ローゼンタール記者とウィル・サモン記者によると、複数の球団が千賀のトレード獲得に関心を示しているという。33歳の彼は来季、2023年開幕前に結んだ5年7500万ドルの最終年を迎える。今回の報道は必ずしも、交渉が成立間近であることを意味するわけではない。それでも、彼の去就は以前から不透明な状況が続いている」と言及。



続けて、「メッツでは既にマーク・ビエントス内野手らとともに、千賀も今オフのトレード候補として名前が挙がっている。ただし、今回の最新報道は単なる憶測とは異なり、他球団が実際に獲得への関心を示しているという点で、より具体的な動きが出てきたといえる」と記している。



今季の千賀はリリーフへの配置転換後はまずまずの数字を残したが、本人は先発復帰を希望しているとされている。この点も交渉ではポイントになりそうだが、果たして取引が成立することはあるのだろうか。











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