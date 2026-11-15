日本代表は15日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』パラグアイ代表戦に向けてシンガポールで練習を行った。

前夜に行われたブラジル代表戦は、後半アディショナルタイムの決勝ゴールで劇的勝利を収めた。その立役者となったのが、5年半ぶりの代表復帰を果たした坂元達裕だ。J2のモンテディオ山形からキャリアをスタートさせ、J1のセレッソ大阪、ベルギーのオーステンデ、そして現在も所属するコヴェントリーと、一歩ずつキャリアを積み重ねてきた。

殊勲のゴールから一夜明け、坂元は「もう若くない（現在30歳）ので、上を目指す中でゴールや圧倒的な存在にならないと、存在価値は大きくならないと思っています。1試合にかける思いは誰よりも強い自信はあります。今はプレミアリーグで試合をしていますけど、その試合が本当に自分の人生がかかっていると思ってやっています。現にプレミアで結果を出したら、本当に人生が変わると思うので、そういう気持ちで毎試合出ているので、とにかく一試合一試合全力でやっていきたい」と改めて意気込みを述べた。

坂元のゴールを喜んでいた一人が、セレッソ大阪時代の同僚でもあるDF瀬古歩夢だ。瀬古は「点を決めてくれて良かったですし、セレッソ時代ずっと一緒に切磋琢磨してきた仲でした。非常に嬉しかったです」とコメントしていた。この言葉を受け、坂元は「歩夢はセレッソで一緒にやっていた時から素晴らしい選手でした。彼はずっと代表に呼ばれ続けて、ここ数年は本当に絶対的な存在になりつつあるので、すごくリスペクトを持っています。昨日は一緒にやって安定感や落ち着きは、チームにすごくプラスをもたらしてくれると改めて感じました。素直に一緒にできて嬉しかったです」と、瀬古へのリスペクトと再共闘の喜びを口にした。

【ゴール動画】日本vsブラジル