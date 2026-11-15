ポルトガルサッカー連盟（FPF）は15日、レアル・マドリードに所属するMFベルナルド・シウバが負傷のため、同国代表チームから離脱することを発表した。

FPFは公式声明で、「ベルナルド・シウバがメディカル・パフォーマンス部門による評価を受け、出場不適格と判断されたため、代表チームから離れることになった」と説明。ポルトガル代表は現地時間17日にUEFAネーションズリーグ（UNL）2026－27・グループD第6節のウェールズ代表戦を控えているが、B・シウバの欠場が決定した。



同選手は14日に行われたUNL第5節のデンマーク代表戦（●1－4）で78分から途中出場を果たすと、後半アディショナルタイムに一矢報いるゴールをマーク。完敗を喫したポルトガルにとって唯一のスコアラーとなっていた。

一方、スペイン紙『マルカ』はB・シウバの状態について「不確実な状況が続いている」と報道。所属元のレアル・マドリードにいつ合流するのか、負傷の程度を特定するための精密検査をいつ受けられるのかについても、現時点では明らかになっていないと指摘している。

レアル・マドリードは11月のインターナショナルマッチウィーク明けの21日にラ・リーガのセルタ戦が待ち受けているが、同紙は「クラブは回復状況を引き続き監視している」と伝えており、リーグ戦再開初戦への影響も懸念されている。