バルセロナからリヴァプールへ期限付き移籍中のウルグアイ代表DFロナルド・アラウホの去就について、15日付のスペイン紙『マルカ』が見解を示した。

現在27歳のアラウホは、今夏の移籍市場でバルセロナからリヴァプールへレンタル移籍。今回のレンタル移籍契約には5500万ユーロ（約96億円）での買い取りオプションが付帯していると報じられている。同選手はプレミアリーグの環境に瞬く間に適応すると、持ち前のフィジカル能力を発揮し、ここまで公式戦15試合の出場で2ゴール1アシストを記録。右サイドバックのレギュラーの座を射止めている。

『マルカ』はリヴァプール移籍後のアラウホについて「（アンドニ・）イラオラ監督が彼（アラウホ）に自信を与え、最高の状態にある」と、今季のパフォーマンスを高く評価。この活躍を受けて、「リヴァプールのスポーツディレクター陣は、来夏に買い取りオプションを行使することを真剣に検討している」と伝え、完全移籍での獲得に前向きな姿勢を見せているという。

一方、保有元であるバルセロナ側としては、「1月であろうと、来夏であろうとアラウホの復帰を全く検討していない」とのこと。「バルセロナでの過去とリヴァプールでの現状を考えると、説得は極めて困難だろう」との見解を示しており、アラウホにバルセロナでの将来は残されていないと指摘している。

それでも、シーズンは3分の1のところにあり、同メディアは「選手のパフォーマンスが今後数ヶ月で低下したり、ケガを負ったりする可能性もあるため、現時点でオプションを行使するのは賢明ではないだろう」とも指摘し、買い取りオプションを行使するかどうかは、来夏に決断する見通しであることを伝えた。