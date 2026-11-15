日本代表は15日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』パラグアイ代表戦に向けてシンガポールで練習を行った。

前夜に行われたブラジル代表戦は、後半アディショナルタイムの決勝ゴールで劇的勝利を収めた。佐野海舟のグラウンダーのクロスが、小川航基のもとへ渡ったがミートできず。そのこぼれ球を拾った佐野航大がシュートを放つと、相手に当たってコースが変わったボールを坂元達裕が蹴り込んだ。小川は「あれをしっかりとフカさないように枠に持っていくことを意識して振りましたけど、取ることができなかったので、次チャンスがあればストライカーとしての仕事がしたい」と前を向いた。

次戦のパラグアイ戦は、森保一監督体制のラストゲームとなる。「森保さんが僕たちに与えてくれたものは本当に計り知れないと思うので、森保さんのためという思いを強く持って、最後の試合に臨みたい」と、指揮官への感謝を胸に最終戦への意気込みを語る。パラグアイとの前回対戦（2025年10月）では、小川が強烈なシュートを叩き込んでいる。「得点を決めたということもありますし、久しぶりにスタメンで出ることができたことも、記憶に新しいです。個人的にはいいイメージを持っていますけど、また気持ちを新たに臨みたい」と、再びゴールを狙う。

【ゴール動画】日本vsブラジル