元アルゼンチン代表MFファン・セバスティアン・ベロン氏が、古巣ラツィオの今季のパフォーマンスについて言及した。15日、イタリアメディア『トゥット・メルカートウェブ』が同氏のコメントを伝えている。

現在51歳のベロン氏は、現役時代の1999年夏から2001年夏までの2シーズンにわたりラツィオに在籍。Ⅰ999-2000シーズンにはスーペル・コッパ・イタリアーナ、コッパ・イタリア、セリエAの国内3冠達成に貢献。ラツィオに26年振り通算2度目のリーグ制覇をもたらしている。

その古巣は今季、ジェンナーロ・ガットゥーゾ監督の下で素晴らしい前半戦を過ごしている。リーグ開幕前のコッパ・イタリアではマントヴァに敗れて不覚を取ったものの、その後のセリエAではここまで9勝2分けと無敗をキープ。2位のインテルに勝ち点「1」差をつけて首位を走っている。

ベロン氏は快進撃を続ける古巣について、「今シーズンのセリエAで、ラツィオ以上の力を持っていると示したチームはどこだろうか？ それはどこもない」と断言。さらに、「現在の順位は偶然の産物ではない。今後状況は変わるかもしれないし、選手たちはこれから疲労を感じるかもしれない。それでも、彼らが築き上げた基盤は非常に強固だ」と語り、ガットゥーゾ監督が作り上げたチームの完成度に太鼓判を押した。

また、ベロン氏は今夏ラツィオに加入し、ここまでリーグ戦11試合出場4ゴールを記録しているイタリア代表MFダヴィデ・フラッテージについて、「一番ワクワクする」と同選手の名前を挙げ、「今、とてつもない活躍をしている」と高く評価した。

続けて、「イタリアでは、彼のようにペナルティエリアに侵入できる選手はほとんどいない。それに彼はゴールも決める。サッカーにおいてゴールを決めることは決して些細なことではない」と語り、MFながらここまで4ゴールを挙げているフラッテージの得点感覚を称賛している。