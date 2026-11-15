日本代表MF伊東純也が15日、メディア対応を実施。14日に行われたブラジル代表戦を振り返りつつ、17日に控える森保一監督体制ラストマッチに向けて意気込みを示した。

日本代表は14日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』ブラジル代表と対戦し、3－2で勝利。一時は2点リードを追いつかれたものの、後半アディショナルタイムの決勝弾で白星を飾った。

2－1のリードで迎えた73分、中村敬斗に代わり左サイドのアタッカーとしてピッチに登場した伊東。「2－1から入り、失点しないことがベストだったんですけど、追いつかれてしまって」と自身の投入直後にヴィニシウス・ジュニオールに同点ゴールを許してしまったことを悔やみながらも、「でも、あそこから落ちることなく、最後まで諦めずに戦った結果」と続け、チーム全体の粘り強さが勝利を手繰り寄せたと振り返った。

また、後半アディショナルタイムの坂元達裕の劇的弾については「あそこで（南野）拓実が守備で粘って、ちょっとラッキーなゴールだったかもしれないですけど、ああいう最後までタツ（坂元）があそこにいたり、走ってたことが勝利につながったなと思う」と語り、攻撃的なポジション選手たちの献身的な姿勢が白星につながったと考えている。

17日に控えるパラグアイ代表戦は森保体制のラストマッチ。同指揮官と長い時間をともにした伊東は「寂しさはありますし、一番最初の頃から呼んでもらってて感謝もありますし、最後の試合しっかり出たら結果を出したい」と、森保監督への感謝を述べ、有終の美を飾るべく意欲を燃やした。



さらに、「先発で出ることも、途中から出ることもありましたが、ほぼ全ての試合で使ってもらっていたので、そういう信頼されているありがたさはあります。 監督のために結果を出したいなと思います」と締めくくった。

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