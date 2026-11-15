日本代表MF松木玖生が15日、メディア対応を実施し、パラグアイ代表戦へ意気込みを示した。

日本代表は14日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』でブラジル代表と対戦し、3－2で劇的勝利を収めた。一時は2点のリードを追いつかれながらも、後半アディショナルタイムの決勝弾で北中米W杯のリベンジを果たした。

この一戦でFW福田師王とともにベンチ外となった松木は、「立ち上がりに2点取ることができて、それがすごく試合を優位に進めたのではないかなというふうに思います」と試合を総括。同点に追いつかれながら最後に勝ち切った展開についても、「勝ち切るところであったり、そこは今の日本代表の強さがあった」と語り、チームの勝負強さを称えた。

17日に控えるパラグアイ代表戦に向けては、「パラグアイもすごく組織的で、守備も堅いチームだと思う」と相手を警戒しつつ、「前半から攻撃的にいき、早い時間帯で点数取ることができたら」とコメントし、ブラジル戦と同様に、立ち上がりからの先制点奪取を目指す姿勢を強調した。

また、15日の練習では名波浩コーチ主導のもと『4－2－3－1』の布陣でビルドアップのトレーニングに取り組んだなか、右サイドのアタッカーとしてのプレーについて言及。「イメージはありますし、前回も得点することができているので、また得点できるかなと思う」と語り、A代表デビュー戦でゴールを挙げたウルグアイ代表戦の再現を誓った。

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