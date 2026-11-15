お金を貯めることは大切ですが、貯金を増やすことに必死になるあまり、思わぬものを失ってしまうこともあるようです。元銀行員の筆者と共に考えてみましょう。

◆お金だけが全てだと感じている

誰だって、お金がないよりもあるほうがよいと思うものです。しかし、お金が全てだと感じていると、お金に対する不安からいつまでたっても抜け出せなくなってしまいます。

一般的な会社員であれば、毎月受け取る給与はある程度決まっており、どんなに節約したところで、収入を超える金額を貯金することはできません。それでも、できるだけ早く、より多くのお金を貯めたいという気持ちが強くなると、かえって不安感が増してしまうのです。

◆貯金を増やすことに必死だった新婚男性に起きたこと

貯金がいくらあっても足りないと感じていたある男性は、新婚であったにもかかわらず、会社に隠れてアルバイトをし、副収入を得ていました。

アルバイトをしてまでお金を貯めたいと思ったのは、結婚したときに新居を購入し、預金残高が減ったことがきっかけでした。

一方、妻は社宅に住むことを希望していましたが、男性は「家賃を払っても自分のものにならないからもったいない」という考えを変えず、マイホームの購入に踏み切ったのです。

購入後、数カ月は夫婦関係も良好でした。しかし、男性が勤務先の昇進試験に落ち、期待していた昇給が得られなくなると、状況が変わってしまいます。

思うように貯金を増やせないことに焦りを感じた男性は、妻につらく当たるようになり、その結果、離婚に至ってしまいました。

いったい何がいけなかったのでしょうか……？

◆周りの意見や情報に惑わされないことが大切

この男性は、「家賃はもったいない」という考えにとらわれていたのではないかと思います。

その他にも、「○○歳なのに貯金が△△万円しかない」「友達は預貯金を○○万円持っているのに、自分にはない」など、お金に対する不安のきっかけが、周りからもたらされた意見や情報であることは少なくありません。

多くの人が、お金に対して多少なりとも不安を抱いていると思います。

ただし、不安を感じるきっかけが、自分の状況を見据えた上で生まれたものであれば、どのようにすればよいのかを冷静に考え、前向きに行動することができます。

一方で、周りの意見や情報によって生まれた不安の場合は、漠然とした不安感だけが募ってしまうこともあります。

何を大切にしたいのか、お金を持つことにどのような意味があるのかは、人によって違います。

お金を貯めることは大切ですが、貯金を増やすことばかりに気を取られ、自分にとって本当に大切なものを見失ってしまっては元も子もありません。

「もっとお金を貯めなきゃ」と焦りを感じたときには、その気持ちがどこから来ているのか、一度振り返ってみてはいかがでしょうか。

文：飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）

金融機関勤務を経てFP（CFP、1級FP技能士）を取得。独立系FPとして、各種相談業務やセミナー講師、執筆活動などを行っている。金運アップやポジティブお金など、カラーセラピーと数秘術を取り入れたアドバイスも得意。

文＝飯田 道子（ファイナンシャルプランナー）