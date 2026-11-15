







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースがシンシナティ・レッズのエリー・デラクルーズ内野手を獲得するため、エメ・シーハン投手、マイク・シロタ外野手、エミル・モラレス内野手らを放出する大型トレード案が提示された。この条件は両球団にとってメリットがあるとみられている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のジョシュ・デイビス記者が11月9日（日本時間10日）に言及した。



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デラクルーズは今季143試合に出場し、打率.283、出塁率.365、長打率.515、本塁打30、盗塁30、OPS.880を記録。長打力と出塁能力だけでなく、スピードでも相手守備に圧力をかけられるため、高齢化が進むドジャース打線に異なる要素を加えられる存在だと評価されている。



レッズが今季75勝87敗に終わったことを踏まえ、デラクルーズを残すよりも複数ポジションを同時に強化する選択肢には一定の合理性がある。



ドジャースもシーハンを放出すれば先発投手を失うことになるが、それでも大谷翔平選手や山本由伸投手、ブレイク・スネル投手など依然として層の厚いローテーションを構成できる。



噂が過熱するデラクルーズとドジャースの関係性について、デイビス氏は「将来的な成長を期待して彼を放出することは、レッズにとって不確実性を過度に強いることになる。シーハンをトレードに含めることで、レッズは即戦力となる選手を獲得しつつ、ドジャースは最強の投手陣を維持することができる」と言及した。



ドジャースは厚い層の戦力を誇っているが、若手のレギュラー選手はアンディ・パヘス外野手しかいない。長期的な視点で考えると、デラクルーズのような若手スター選手の獲得に動くことは十分に考えられるだろう。











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