「危険運転致死傷罪」はどこから適用？7月の法改正で新たに設けられた飲酒運転・高速度運転の基準を解説

杉浦太陽と松井玲奈がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「杉浦太陽・松井玲奈 日曜まなびより」（毎週日曜 7:30～7:55）。「学びと成長」をコンセプトに、毎回さまざまなゲスト講師をお招きして、明日の暮らしがもっと豊かになる情報や気になるトピックをひも解いて、今よりもちょっと成長することを目指す番組です。11月15日（日）の放送テーマは、「どこからが危険運転？ 改正された法律と運転のルール」。法務省刑事局の猪股正貴（いのまた・まさたか）さんから、危険運転致死傷罪の概要と法改正のポイントについて伺いました。警察庁が公表したデータによると、令和7年中の交通事故による死者数は2,547人、重傷者数は約2万8,000人、負傷者数は約33万8,500人にのぼります。交通事故の被害を防ぐためには、日頃から安全運転を心掛けるとともに、危険な運転について正しく理解することが大切です。松井も最近、運転中にヒヤッとした経験をしたと言い、「このあいだ、ものすごいスピードで、ウィンカーも出さずに車両のあいだを縫うように走る車を目撃しました。すごく危なくて怖かったです」と語ります。自分自身は安全運転を心掛けていても、道路の状況や周りの車の動きによって、交通事故につながるケースも少なくありません。今回は、そうした“危険な運転”に関わる法律について学んでいきます。「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」で定められている罪を「危険運転致死傷罪」と呼びます。猪股さんは、「危険で悪質な自動車の運転によって人を死傷させた場合に、重く処罰するために設けられたもので、法律で定められた一定の危険・悪質な運転行為をおこない、人を死傷させた場合に適用されます。人を死亡させた場合は、1年以上20年以下の拘禁刑、負傷させた場合は、15年以下の拘禁刑が定められています」と説明します。一方、運転中に必要な注意や確認を怠るなど、過失によって人を死傷させた場合には、「過失運転致死傷罪」が適用されることがあります。こちらは7年以下の拘禁刑、または100万円以下の罰金が定められています。この危険運転致死傷罪に関する法律が改正され、2026年7月21日に施行されました。法改正の背景には、危険運転致死傷罪に該当するかどうかの判断が、従来の法律では難しく、適用にばらつきが生じていたという課題がありました。例えば、飲酒運転では、これまで「アルコールの影響により正常な運転が困難な状態」であることが、危険運転致死傷罪の要件の1つとされていましたが、実際その状態にあたるかどうかの認定が難しい事案がありました。また、常識的に極めて危険性の高い速度で運転していた場合であっても、「実際に進路を逸脱していない」などの理由で、危険運転致死傷罪の適用が否定される場合もありました。こうした事案では、被害者やその家族にとって納得しがたい思いが残ることも考えられます。そこで、危険運転致死傷罪に該当する行為をより明確にし、適切な処罰につなげるために法律が改正されました。続いて、改正によってどのように変わったのか、そのポイントを3つ紹介します。飲酒運転については、体内のアルコール濃度による数値基準が新たに設けられました。呼気1リットルにつき、0.5mg以上のアルコールを体に保有した状態で自動車を走行させる行為が、一律に危険運転致死傷罪の対象となります。また、猪股さんは、「あくまで参考値ですが、一般的に体重60kgの方でビール大瓶２本、日本酒２合くらい飲むと、飲酒後30分で0.5mgを超える場合があると言われています。この数値は、科学的な根拠に基づき、一律に正常な運転が困難となる数値として定められたものです。ただし、数値基準を満たしていなくても、運転時の体調なども相まって正常な運転が困難な状態であると判断されれば、危険運転致死傷罪の対象となります」と補足します。最高速度が時速60km以下の一般道路では、その最高速度を50km以上超えた場合や、最高速度が時速60kmを超える道路では、その最高速度を60km以上超えた場合、一律に危険運転致死傷罪の対象となります。さらに、こうした数値基準に達していなくても、それに準じる速度で走行し、道路や交通の状況に応じて、重大な交通の危険を回避することが著しく困難な場合も、危険運転致死傷罪の対象となります。例えば、映画やドラマで観るような、意図的にタイヤを横滑りさせてコーナーを曲がる運転や、二輪車の前輪を浮かせて、後輪だけで走行する曲芸的な乗り方など、車両の進行を制御することが困難な状態で走行する行為が、新たに危険運転致死傷罪の対象となります。なお、危険運転致死傷罪の対象となる車両には「自動二輪車」や「原動機付自転車」も含まれます。一定の基準を満たし、特定小型原動機付自転車に区分されている「電動キックボード」も原動機付自転車に含まれることから、危険運転致死傷罪の適用対象となります。最後に猪股さんは、「今回ご紹介した危険運転致死傷罪は、危険・悪質な運転行為により人を死傷させた場合に適用されるものですが、そもそも飲酒運転も速度超過も法律に反しており絶対にダメです」と呼びかけます。車を運転する方は、安全運転に十分留意しましょう。番組のエンディングでは、杉浦と松井が今回学んだ「改正危険運転致死傷罪」について復習。2人が特に注目した点をピックアップして発表します。まず松井は“危険運転に注意 飲んだら乗るな 最高速度は守ろう”とスケッチブックに書きました。続いて、杉浦は“「危険運転致死傷罪」法律が改正されました”と今回のポイントを挙げ、「詳しく知りたい方は、法務省のWebサイトをご覧ください」とコメントしました。＜番組概要＞番組名：杉浦太陽・松井玲奈 日曜まなびより放送日時：毎週日曜 7:30～7:55パーソナリティ：杉浦太陽、松井玲奈番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/manabiyori/番組公式X：@manabiyori_tfm