今日の運勢 11月16日（月）「12星座占いランキング」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位？

2026年11月16日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）11月16日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の華理（かおり）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？ワクワクするような話を聞いて、一気にテンションが上がりそう。気になる相手からのデートのお誘いや欲しかった物が手に入るなど。自然と笑顔になれて、周りの人まで明るくなれるようです。インスピレーションを信じて進むと◎あれこれ考えて悩んでしまうよりは、最初のひらめきを大切にしてみましょう。なんとなく行ったものが上手くいったり、褒められたりするようです。何事も遊び心を持って取り組むと上手くいきそう。アイデアもわきやすいようなので、周りの人にシェアすると良いかも。今日は好きなファッションやメイクを楽しむと◎褒められることが増えるようです。冬に備えて支度をしていくと◎とくに日中過ごす場所は、お気に入りのアイテムなどを取り入れながら、あなたが楽しく活動できる工夫をしましょう。今夜は旬の食材をいただいてパワーアップ。伝えられなかった想いが話せるなど、なんだかスッキリできそうな日。距離ができていた相手と再び交流が始まる場合もあるでしょう。周囲がにぎやかになりそうなので、やる気スイッチをオンにしてみて。さりげない優しさが相手の心に響くようです。疲れている友人に声をかけたり、恋人の悩みを聞いてみたり。話を聞きながら一緒に食事をするのも良いでしょう。小さな気遣いをしてみましょう。暮らしを見直してみると、ちょっと嬉しい発見がありそう。机を片付けたり、料理を楽しんだりしてみて。今日は少しだけ立ち止まって、自分の心や身体の声も聞いてみましょう。温かくして過ごすと◎なんだか上手くいかないと感じたら、息抜きをするようにしましょう。おやつタイムを楽しんだり友人と話したりすると良いかも。憧れている人が行っていることを真似してみるのもあり。細かい作業や後回しにしていたものを片付けましょう。ちょっと面倒に思ってしまうならば、やり方を変えてみると良いかも。終わった後にご褒美を作っておくのもあり。気分を盛り上げて取り組んでみましょう。やることが多くて、忙しい一日になりそう。夕方頃には、むくみや疲れを感じてしまうかも。用事が済んだ後は1人の時間を過ごすなどリフレッシュするようにしましょう。お風呂でマッサージをするのもおすすめです。にぎやかに過ごすよりも、自然が豊かな場所や1人で落ち着けるところに行くと◎。普段とは違う景色を見ていると、新たな夢ができるかも。今夜は、スマホを遠ざけ読書をするのも良いでしょう。今日は冷静な判断を心がけるようにしましょう。ちょっと感情的になってしまいそうなときは、深呼吸などをすると良いかも。落ち着いて自分に問いかけてみるのも大切なようです。考えすぎてモヤモヤしたときは、鏡をピカピカに磨いてみて。曇りを拭き取るほどにあなたの本来の魅力が引き出され、心もすっとクリアに整います。自分の姿をまっすぐ見つめることが、今日一番の自信と幸運を呼びますよ。■監修者プロフィール：華理（かおり）東京・池袋占い館セレーネ所属。臨床検査技師として病院に10年間勤務した経験を持つ。西洋占星術とアストロダイスを用い、医療現場で培った分析力と否定しない傾聴力で、ホロスコープから「人生の次の一手」を穏やかに示す。「あなたの正解」で生きる一歩を後押しする。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/