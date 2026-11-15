







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースからフリーエージェント（FA）となったアレックス・ベシア投手について、多くの球団が関心を示しており、今オフに退団する可能性が高まっている。ドジャースにとって重要な左腕ではあるものの、引き留めは難しいかもしれない。米メディア『ドジャース・ウェイ』のパット・ラガッツォ記者が11月11日（日本時間12日）に言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



ベシアは直近3年間、MLBでも屈指の救援投手として結果を残してきた。ドジャース在籍6年間では367試合に登板し、防御率2.66、bWAR6.3を記録している。



30歳を迎えたベシアは好条件の複数年契約を勝ち取るにふさわしい実績を誇るが、その高額オファーを提示する球団がドジャースとなる可能性は極めて低い。実際に資金力のあるニューヨーク・メッツがベシアの獲得に動くとの見方も出ている。



さらに、今オフのドジャースにはより大きな優先事項がある。その筆頭が、FAとなったタリク・スクーバル投手との再契約だ。この要因もあって、ベシアに対して大型契約を提示することはないだろう。



注目の集まるベシアの動向について、ラガッツォ氏は「彼が去れば、チームやブルペンにとって大きな損失となるという事実に変わりはない。彼にはリーグ全体から強い関心が寄せられており、ドジャースは今オフ、この左腕を失う可能性に備えなければならないだろう」と言及した。



大谷翔平選手やブレイク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手といった先発陣は怪我の不安を抱えており、ベシアのような信頼できる救援投手がいることは安心材料となる。そのため、ドジャースはベシアとの再契約にも力を入れるべきなのかもしれない。











【関連記事】



















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】