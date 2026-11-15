日本代表は15日、『MIZUHO BLUE CHALLENGE THE KALLANG FOOTBALL SERIES SINGAPORE』パラグアイ代表戦に向けてシンガポールで練習を行った。

14日に行われたブラジル代表戦は、後半アディショナルタイムの決勝弾で劇的勝利。中2日で迎えるパラグアイ戦に向けて再始動した。鎌田大地がクラブ事情によりすでにチームを離脱。招集メンバー27名全員が姿を見せた。

ブラジル戦に先発出場した選手たちは、ウォーキングのみでこの日の練習を終え、リカバリーに専念した。中村敬斗はサンダル姿で現れ、ウォーキングにも加わらず、ベンチに座って練習を見守っていた。

残る選手たちはウォーミングアップを終えると、名波浩コーチ主導のもと、『4-2-3-1』の布陣でビルドアップを練習。その後はパスゲームやミニゴールを使ったゲーム形式のトレーニングを行い、最後はGKを含めた8対8を実施した。全体練習は約1時間で終了した。

森保一監督体制では最後の一戦となるパラグアイ戦は、シンガポール・ナショナルスタジアムにて11月17日（火）日本時間22時10分キックオフ。日本テレビ系列で全国ネット生中継されるほか、TVer、U-NEXT（有料）でもライブ配信される。

【ゴール動画】日本vsブラジル