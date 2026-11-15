有吉弘行「私を脅すなら拳銃より刃物」幼少期の衝撃体験で抱いた“恐怖心”とは？

有吉弘行がパーソナリティを務めるラジオ生放送番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER（サンドリ）」。11月のアシスタントはタイムマシーン3号の山本浩司とアルコ＆ピースの平子祐希です（この日は山本が欠席のため、マシンガンズの西堀亮が代理出演しました）。11月8日（日）の放送では、有吉が抱く恐怖心について語る場面がありました。

◆有吉が明かす“刃物”への恐怖心

この日のメッセージテーマは、11月8日が“いい刃物の日”ということで「刃物の話」。有吉は「私の趣味の1つが『包丁研ぎ』でして、砥石で包丁を研ぐのが非常に好きなんですよ」と打ち明け、西堀も「俺も自分で研ぐんですよ。素人だけど（研ぐだけで）全然変わりますよね！」と共感します。

有吉は家族が寝静まった深夜に包丁を研ぐのが好きだと話しますが、「夜な夜なやっていたら、パッと起きた妻に（研いでいるところを）目撃されて、“怖いな”という顔で黙ってどっかに行く（笑）」と苦笑いを浮かべます。

その一方で、「包丁はまだいいんですけど、ナイフとか日本刀みたいなものを見ると、背筋が凍って直視できないんですよ。恐怖症みたいな感じで、刃物を見るとすごく怖い。特に、日本刀のぬらっとした光を見るとゾッとしちゃう」と告白。その背景には、幼少期の出来事があったといいます。

有吉が2歳の頃のこと。当時は家族とアパートで暮らしていたそうですが、「俺が（家中を）ドタドタ歩くもんだから、下に住んでいたおじさんが上がってきて、包丁を持って『殺すぞ』と母親を脅してきた。生まれてから一番最初の記憶がそれ」と語り、衝撃的なエピソードに平子も西堀も驚きの声を上げます。

加えて、有吉は猿岩石時代に出演した企画「ユーラシア大陸横断ヒッチハイク」での出来事を振り返り、「ちょっと大きな銃とかを向けられたこともありましたけど、それは怖いと思ったことが全然ないですね」と淡々と話します。そして、「自分で言うのも嫌だけど、私を脅すなら刃物」と自身の弱点をさらけ出していました。

＜番組概要＞

番組名：有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER

放送日時：毎週日曜 20:00～21:55

放送エリア：TOKYO FMをのぞくJFN全国25局ネット

パーソナリティ：有吉弘行

番組Webサイト：https://jfn-pods.com/program/27400

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