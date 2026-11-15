まさかのダブル流出も…？　カブスの日本人コンビにパドレスが関心か「照準…









大谷翔平 最新情報

シカゴ・カブスに所属する今永昇太投手、鈴木誠也外野手は、今オフ揃ってFAになっている。鈴木についてはクオリファイングオファーを拒否したことも伝えられるなど去就が注目される中、米メディア『カビーズクリブ』は、サンディエゴ・パドレスへの流出可能性について言及している。



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同メディアは「両球団は今オフ、FA市場で限られた有力選手を巡って獲得競争を繰り広げることになる。ともに先発補強を切実に必要としているが、ロックアウトを迎える前に、コーナー外野手や試合終盤の重要な場面を任せられるリリーフの獲得も目指している。そう考えれば、パドレスが今永と鈴木の2人に照準を合わせ始めたとしても驚くことではないだろう」と言及。



続けて、「パドレスにより適しているのは今永だろう。ジアスレチックのデニス・リン記者によると、パドレスはフライボールピッチャーである彼が、本拠地ペトコ・パークに適していると評価しているという」、「カブスにとってより大きな痛手となるのは鈴木だろう。彼が加入すれば、パドレスはフェルナンド・タティスJr.外野手の起用法にさらなる柔軟性を持たせることができる」と記している。



もしダブル流出となれば日米で大きな話題となることは間違いないが、今後の展開にも要注目だ。











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